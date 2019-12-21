Спектакль под названием "демократические преобразования в Армении" не дал должного эффекта.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, комментируя информацию армянских СМИ о разбазаривании госбюджета Армении новыми властями страны.

В связи с происходящим политолог напомнил притчу о рыцаре, который, убив дракона, сам превратился в него. То же, считает Велизаде, произошло с Николом Пашиняном. Ситуация на армянском политическом поле напоминает как раз эту ситуацию. Те люди, которые выступали в начале революционного движения за коренные изменения, в конечном итоге сами превращаются в коррупционеров и наступают на те грабли прежнего режима.

"Возможно, форма присвоений меняется, но суть остается той же. Для Армении, бюджет которой очень мал и каждая копейка на счету, такие траты на представительские цели ведутся за счет урезания других программ и более необходимых социальных расходов.

Жизнь в Армении лучше не становится, при этом поездки руководителей учащаются. Программы этих визитов часто подготавливаются на скорую руку. Значительная часть времени в неоправданно затяжных поездках официальных лиц Армении отводится встречам с диаспорой. Встреч с политическим руководством или представителями исполнительных органов практически нет, а время тратится на сомнительные бизнес-программы, диаспору и подарки. Между тем, негативная реакция общественности не находит отклика в армянском руководстве", - отметил политолог.

По словам Велизаде, помимо вышеотмеченного в Армении также начали возникать проблемы с непонятными затратами на личные нужды руководящих лиц, с обеспечением должного уровня представительства. Так, например, планируется приобретение для Никола Пашиняна дорогого премьерского самолета, совершенно не нужного в реалиях и при возможностях Армении.

Одним словом, спектакль под названием "демократические преобразования в Армении" не дал должного эффекта, но продолжается, сказал Ильгар Велизаде.

"Общество не удовлетворено, и на этом фоне поднимают голову прежние власти, старающиеся использовать ошибки Пашиняна для своего возрождения. Это замкнутый круг, выход из которого не прослеживается. Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимы серьезные подходы к формированию внешней и внутренней политики. Таких подходов нет, и изолированность армянского общества от соседей, от политических процессов в регионе ведет к формированию внутри армянского общества "заповедной" зоны, с лихвой использующейся политиканами", - подчеркнул азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева