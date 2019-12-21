Четыре года назад, выступая на открытии комплекса Qalaaltı Hotel & SPA в Шабранском районе, Президент Ильхам Алиев заявил: "Мы должны отложить нефть и газ, вообще забыть про них. И придет день, и цены на нефть не будут иметь для нас никакого значения. Потому что промышленность, сельское хозяйство, туризм, ИКТ - эти сферы развиваются в Азербайджане и должны развиваться еще большими темпами".

В 2017 году, посетив Саатлинский район, глава государства провел там первое совещание, посвященное возрождению и развитию хлопководческой отрасли в Азербайджане. Хлопководству, как и другим традиционным отраслям сельского хозяйства, когда-то приумножавшим славу Азербайджана, была отведена роль флагмана аграрного сегмента ненефтяной экономики. И сегодня, по итогам 2019 года, можно констатировать, что ожидания полностью оправдались.

19 декабря при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное итогам хлопкового сезона и мерам, обозначенным на предстоящий год.

Как показывают итоги года, процесс возрождения отрасли идет успешно, хлопок вновь стал белым золотом Азербайджана и начал приносить стране доход. Доля хлопководства и аграрного сектора в целом в высоком росте ненефтяной экономики высока.

В основе достигнутых результатов стоит правильная политика и поддержка государства. Верные подходы и целенаправленная политика руководства страны превратили хлопководство в доходную отрасль. Точнее, вернули ей этот статус. За 9 месяцев 2019 года эта отрасль уже принесла Азербайджану 111 млн. долларов.

За четыре года в результате реализации Госпрограммы были достигнуты прекрасные результаты. В 2019 году было собрано 294 тысячи тонн хлопка - за последние четыре года производство хлопка выросло в восемь с половиной раз! В рамках Госпрограммы было приобретено при поддержке государства 15 тысяч 700 единиц техники. Развитие хлопководства решило также проблемы занятости в хлопководческих регионах - созданы десятки тысяч новых рабочих мест. В настоящее время хлопок выращивается в 20 районах, к работам привлечено около 200 тысяч человек.

Несмотря на то, что хлопок выращивается в Азербайджане с давних времен, развитие отрасль получила только после прихода к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева. К моменту избрания его главой республики в 1969 году, когда Гейдар Алиев был избран первым секретарем, хлопок в Азербайджане был засеян на площади 200 тысяч гектаров и собрано около 300 тысяч тонн урожая, то есть, урожайность в среднем составляла 15 центнеров. А в начале 1980-х годов и урожайность возросла, приблизившись к 30 центнерам, а несколько лет была даже выше 30 центнеров, и заготовка хлопка стабильно находилась на уровне примерно 800 тысяч тонн. В 1981 году этот показатель повысился до 1 миллиона тонн.

После отъезда Гейдара Алиева в Москву ситуация в сельском хозяйстве, как и в экономике в целом начала меняться, и к концу 90-х традиционные отрасли пришли в упадок. Так, почти полностью были уничтожены виноградники, хотя при прежнем руководстве Азербайджан был крупнейшим производителем винограда в СССР.

Пострадало и хлопководство. В первые годы независимости производство хлопка сократилось почти в четыре раза. Экономика в целом переживала трудные времена. По причине преступной некомпетентности тогдашних властей страна стояла перед угрозой экономической катастрофы.

"В стране господствовал тотальный кризис - политический, военный, экономический, уровень инфляции превышал 1000 процентов, промышленные предприятия были парализованы, сельское хозяйство развалено, царили грабеж, взяточничество, произвол. Предательские элементы, находившиеся во главе тандема НФА-Мусават, словно враги, разрушали, расчленяли, уничтожали Азербайджан. Они как будто выполняли приказ какого-то преступника. В результате этого, конечно, промышленность оказалась парализованной, сельское хозяйство было полностью развалено, а страна пришла в неуправляемое состояние", - отметил на совещании в четверг Президент Ильхам Алиев.

Возвращение Гейдара Алиева и подписание "Контракта века" открыло новую страницу для Азербайджана. В страну пошли миллиардные инвестиции, были проведены серьезные экономические реформы. Однако проблемы в хлопководстве оставались.

Как отметил глава государства, частные компании, приватизировавшие хлопкоочистительные заводы и взявшие на себя обязательство по развитию отрасли, не справились, в результате чего хлопководство продолжало умирать. В 2015 году хлопчатник был высажен только на 18 тысячах гектарах и заготовлено всего 35 тысяч тонн хлопка. То есть даже меньше, чем в кризисные 90-е.

Говоря об этом, Президент вовсе не осуждал частный сектор в целом. Наоборот, Ильхам Алиев подчеркнул, что 85 процентов азербайджанской экономики формируется в частном секторе. Все предприятия, кроме стратегических государственных предприятий, функционируют в частном секторе. Но реалии новых независимых государств таковы, что без государственного вмешательства невозможно. Тут можно говорить о феномене, присущем Азербайджану. Азербайджанское государство поддерживает предпринимательство, фермеров. Президент Ильхам Алиев очень четко обозначил эти реалии:

"Может ли кто-то без государственной поддержки вкладывать средства в виноградарство, где фермер должен ждать дохода, по меньшей мере, 7 лет? Кто без поддержки государства вложит средства в реконструкцию хлопкоочистительных заводов? Сегодня мы приобретаем самую современную технику для заготовки хлопка - комбайны John Deere американского производства, закупили более 400 комбайнов. На приобретение техники мы затратили в целом более 500 миллионов манатов. Какая частная компания может взять это на себя? Поэтому, видя, что мы теряем и хлопководство и это может привести к большим проблемам, я немедленно дал указание и сам стал заниматься данным вопросом. Я увидел, что принципы рыночной экономики в этой отрасли не работают. Был составлен серьезный план мероприятий и принята Государственная программа, охватывающая 2017-2020 годы. На основе государственной программы мы за три года, можно сказать, возродили хлопководство и добились высочайших результатов".

Принимаемые государством меры позволили снизить долю ручного - надо сказать, очень тяжелого - труда в хлопководстве, а почти 90 процентов хлопка было собрано комбайнами. Опять же, при государственной поддержке были решены проблемы орошения, фермерам, занимающимся хлопководством, были предоставлены льготные кредиты, выросла закупочная цена хлопка. На хлопкоочистительных заводах были проведены ремонтно-восстановительные, наладочные работы. Более того, в Уджарском районе построен новый хлопкоочистительный завод.

Цифры всегда лучше всего говорят о положении дел. Президент Ильхам Алиев в ходе заседания привел данные, которые рисуют полную картину прогресса в хлопководческой отрасли.

"В 2015 году, в год, когда я увидел, что мы потеряли эту отрасль, с 18 тысяч гектаров было заготовлено 35 тысяч тонн хлопка. Урожайность с гектара составила 18,8 центнера. В 2016 году хлопок был засеян уже на 51 тысяче гектаров и заготовлено 89 тысяч тонн. То есть, 2016 год является первым годом, когда мы серьезно занялись хлопководством, урожайность с гектара составила чуть более 17 центнеров. В 2017 году мы резко увеличили посевные площади. Должен также сказать, что впоследствии мы поняли, что некоторые земли выбраны неправильно, и сократили эти земельные участки. Однако, конечно, мы не могли все предвидеть. Поэтому в 2017 году мы посеяли хлопок на 136 тысячах гектарах и собрали 207 тысяч тонн урожая. Но урожайность с гектара сократилась до 15,2 центнера, потому что некоторые земли были непригодны для хлопководства. В 2018 году уже стали сокращаться посевные площади, и хлопок был посеян на 132 тысячах гектарах. Однако мы получили более высокий урожай - 233 тысячи тонн. Урожайность с гектара возросла и достигла 17,6 центнера. В этом же году, считаю, зафиксирован самый оптимальный вариант: хлопок засеян на 100 тысячах гектарах и собрано 294 тысячи тонн урожая. Урожайность с гектара составила 29,4 центнера. То есть, это действительно историческое достижение", - подчеркнул глава государства.

Отметим, что дело возрождения отрасли было не таким уж простым. Многие не верили, что хлопководство может превратиться в доходную отрасль, считали его ненужным. Но Президент, как всегда, оказался прав.

Наряду с хлопководством развиваются и другие традиционные для нас, однако несколько забытые в определенный период отрасли сельского хозяйства, отметил глава государства, подробно остановившись на некоторых отраслях. Это - коконоводство, фундуководство (по которому Азербайджан сегодня занимает третье место в мире), рисоводство, цитрусоводство, табаководство, чаеводство, виноградарство.

Реформы продолжаются, и для большей их эффективности и избежания негативных проявлений, имевших место в прежние годы и тормозивших развитие, Президент дал ряд поручений.

"В этой и во всех других сферах должна быть полная прозрачность, в том числе в связи с созданием оплачиваемых общественных рабочих мест. Несколько глав исполнительной власти уволены, одна из причин заключалась в том, что они разбазаривали средства, предусмотренные для неимущих граждан. Вносили в эти списки своих родственников, либо эти средства вообще не доходили по адресу. Такие сигналы были, они расследуются и будут расследоваться еще серьезнее. Дело не будет ограничиваться только административным наказанием, пусть каждый слышит и знает это - те, кто присутствуют здесь, и те, кого нет. Поэтому всюду прозрачность, служение государству и народу, гражданам должно стать основным принципом, чтобы граждане постоянно ощущали внимание государства, так же, как мы в любой сложный момент находимся рядом с гражданами", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Идущие в настоящее время процессы говорят о том, что сказанное - это не просто слова.

Лейла Таривердиева