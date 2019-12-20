В пятницу в Баку прошло 34-е заседание Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании, посвященном итогам года, приняли участие вице-президент AGF Алтай Гасанов, члены исполкома Мариана Василева, Рафиг Бехбудов и Рауф Алиев, а также генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде и главные тренеры сборных команд по различным видам гимнастики.

Вначале заседания состоялось награждение спортсменов - Алексея Караташева, Гусейна Аббасова и Магсуда Махсудова, завоевавших медали на Всемирных соревнованиях возрастных групп по батутной гимнастике, прошедших в Токио в 2019 году, и их тренеров - Адиля Гусейнзаде, Владимира Шуликина и Абдуллы Гасымова.

Вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов поздравил спортсменов и их тренеров, пожелал им дальнейших спортивных успехов.

Далее состоялось обсуждение вопросов, стоявших на повестке заседания. Затем были заслушаны и после обсуждения приняты отчеты за 2019 год генерального секретаря Федерации гимнастики Азербайджана Нурланы Мамедзаде и главных тренеров сборных команд по различным видам гимнастики, а также представителей спортивных организаций, тесно сотрудничающих с Федерацией.

Одним из важных вопросов, стоявших на повестке заседания, стало обсуждение и утверждение адаптированного технического регламента программы национальных соревнований в соответствии с положением Международной федерации гимнастики. А также утверждение даты проведения общего собрания Федерации гимнастики Азербайджана, которое состоится в начале 2020 года.

Кроме того, было проведено обсуждение планов AGF на 2020 год.