https://news.day.az/politics/1187498.html Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге - ФОТО
20 декабря в Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча глав государств СНГ.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие во встрече.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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