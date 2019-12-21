Эльмар Мамедъяров принял главу азербайджанского представительства МККК
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял руководителя азербайджанского представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) Элену Аймоне Сессеру, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.
В ходе встречи стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и МККК, а также обменялись мнениями о деятельности и перспективах развития отношений в этих рамках.
Элена Аймоне Сессера представила подробную информацию о гуманитарных проектах, осуществляемых МККК, и поблагодарила страну за благоприятные условия и отметила заинтересованность организации в расширении сотрудничества с Азербайджаном.
Мамедъяров отметил, что международному сообществу и в дальнейшем будет оказываться необходимая поддержка в выполнении гуманитарной миссии и добавил, что Азербайджан положительно оценивает деятельность МККК в контексте армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В этой связи министр затронул вопрос освобождения военнопленных и заложников по принципу "всех на всех" и подчеркнул необходимость активизации усилий МККК по решению этой проблемы.
На встрече состоялся обмен мнениями о будущей деятельности международной гуманитарной организации в Азербайджане.
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