Необходимо действовать быстрее для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете Международной кризисной группы со штаб-квартирой в Брюсселе.

"Появилась возможность восстановить тупиковые переговоры между Баку и Ереваном по нагорно-карабахскому конфликту. Позиции сторон далеки друг от друга, но переговоры могут помочь предотвратить новую эскалацию после многих лет милитаризации и заложить основу для окончательного урегулирования конфликта", - говорится в отчете.

Тем не менее, как отмечается, эта возможность может быть упущена, если Баку и Ереван не будут действовать.

"Существуют риски, что маленькая надежда для достижения мира между Азербайджаном и Арменией по нагорно-карабахскому конфликту может быть потеряна. И если это произойдет, Баку и Ереван могут не только утратить достигнутые ими недавно результаты, но и на некоторое время "похоронить" мирный процесс", - предупреждает Международная кризисная группа.

Как отмечается в материале, Еревану и Баку следует действовать быстро.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.