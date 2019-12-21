В связи со внеочередными парламентскими выборами, назначенными на девятое февраля в Азербайджане, в воинских частях, следственных изоляторах и исправительных учреждениях завершается срок организации избирательных участков, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Окружные избирательные комиссии, соответствующий орган исполнительной власти на территориях избирателей, совместно с Минобороны, МВД, Минюстом и главами муниципальных структур должны создать участки минимум за 50 дней до выборов, то есть, до 21 декабря 2019 года.