Для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на девятое февраля, уже обратились 19 политических партий, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии были зарегистрированы кандидаты еще четырех политических партий - Партии демократических реформ, Азербайджанской либерально-демократической партии, Партии демократического просвещения Азербайджана и партии "Современный Мусават".

Отметим, что ранее регистрацию прошли полномочные представители 15 политических партий - правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), партии "Умид", "Партии гражданской солидарности", "Партии великого созидания", "Партии Народного фронта целостного Азербайджана" (ПНФЦА), "Партии движения национального возрождения", "Партии национальной независимости", "Демократической партии Азербайджана", партии "Великий Азербайджан", "Единый Азербайджан", "Ана Ветен", партии "Тякамюль", партии "Мусават", Партии социального благосостояния Азербайджана и партии "Вахдат".