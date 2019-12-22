https://news.day.az/politics/1187765.html В Азербайджане завершилась предвыборная агитация в рамках муниципальных выборов
В Азербайджане завершилась предвыборная агитация в рамках муниципальных выборов
Сегодня завершилась предвыборная агитация в связи с муниципальными выборами, назначенными в Азербайджане на 23 декабря, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.
Предвыборная агитация начинается за 23 дня до начала голосования, то есть, с 30 ноября 2019 года, и завершается за 24 часа до начала голосования, то есть, в 08:00 часов 22 декабря.
Отметим, что 23 декабря в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.
В ходе выборов будут избраны 15 156 членов муниципалитетов. Всего для участия в выборах обратились более 42 тысяч кандидатов.
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