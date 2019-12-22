https://news.day.az/politics/1187799.html В Тбилиси пройдет встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии
В Тбилиси пройдет встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии
Завтра в Тбилиси состоится восьмая по счету встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на встрече ожидается обсуждение текущих вопросов в различных сферах, в частности в энергетике и транспорте.
Первая трехсторонняя встреча состоялась в 2012 году в турецком городе Трабзон. Последняя седьмая трехсторонняя встреча министров иностранных дел формата Азербайджан-Грузия-Турция состоялась 29 октября прошлого года в Стамбуле.
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