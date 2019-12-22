Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать каких-либо нарушений во время муниципальных выборов в Азербайджане. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

М.Панахов сказал, что любое нарушение отрицательно воспринимается общественностью: "Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать таких ситуаций. Все выборы должны проходить в полном соответствии с Избирательным кодексом. В последние годы осведомление играет особую роль в избирательном процессе".

М. Панахов подчеркнул, что выборы - это массовый процесс: "Никто в мире не застрахован от нарушений на выборах. Конечно, мы хотим, чтобы нарушений не было. Наша цель - минимизировать эти инциденты. Для этого мы постоянно повышаем уровень осведомленности".