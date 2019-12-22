Завтра за муниципальными выборами, которые пройдут в Азербайджане, будут наблюдать 52 636 местных наблюдателей. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

М.Панахов сообщил, что 1512 из этих наблюдателей были зарегистрированы в ЦИК и имеют право наблюдать за выборами по всей стране.

Председатель ЦИК добавил, что на выборах будут присутствовать17 международных наблюдателей. По его словам, международные наблюдатели из стран Европы и СНГ. Он добавил, что председатели Центральной избирательной комиссии Грузии и Украины также будут наблюдать за муниципальными выборами.

Отметим, что завтра в Азербайджане состоятся муниципальные выборы. В общей сложности 15 156 членов будут избраны по 1606 муниципалитетам. Муниципальные выборы пройдут на 5049 избирательных участках. Голосование начнется в 08:00 утра и завершится в 19:00 вечера.

Общее число избирателей, включенных в список избирателей, составило 4 972 356 человек.