Ни Адольф Гитлер, ни Бенито Муссолини не создали свои идеологические системы собственным трудом. Об этом пишут армянские праворадикальные деятели, настаивая на том, что именно идеология, которую проповедовал Гарегин Нжде (Тер-Арутюнян), и легла в основу нацизма и фашизма.

Об этом рассказывается в наделавшей немало шума статье российского историка Олега Кузнецова "Армения - страна разрешенного нацизма". В VI части своего труда он приводит крайне интересные данные, передает Day.Az со ссылкой на Politrus.

Так, Гарегин Нжде в 1933 году покинул Болгарию и переехал в США, где 16 июля в Бостоне провел учредительный съезд молодежного крыла партии дашнаков, дав ему название "Цегакрон".

Идеологию ее многие современные западноевропейские и даже проживающие в диаспоре армянские авторы (Волкер ЯКОБИ, Томас де Ваал, Ваге Саакян) в своих научных трудах называют протофашистской и расистской.

Но с такой позицией не согласны армянские праворадикалы. По их мнению, Гитлер и Муссолини украли у Нжде фашистскую и нацистскую идеологию.

Редактор идеологической брошюры Республиканской партии Армении "Гарегин Нжде и его учение" Мушвиг Лалаян в начале предисловия к ней полунамеком высказал претензию на первородство цегакрона в сравнении с нацизмом и фашизмом.

"Еще и речи не было о фашизме и гитлеризме.., когда в 1919 году... давшие обет войны Нжде во время походов завертывались в черные саваны и брали уроки мужества и родовой гордости у своего спарапета. Муссолини тогда только начинал свое "движение чернорубашечников", - приводит факты Олег Кузнецов.

Тут также необходимо отметить и другой факт - в 1926 году бывший премьер-министр дашнакской Республики Армения Симон Врацян со страниц эмигрантского армянского националистического журнала "Дрошак" обвинил Муссолини в воровстве проповедуемых им идей фашизма, в заимствовании их из программы партии "Дашнакцутюн".

О том, что у людоедского режима Гитлера был достойный предшественник, давал показания советским органам госбезопасности и главный вербовщик армянских нацистов от Службы безопасности (СД) Петер Камсаракан.

Он рассказал следователям, как во время переговоров о сотрудничестве с нацистами летом 1940 года лидер французских дашнаков Аршак Джамальян (активно сотрудничал с французской военной разведкой, а после оккупации севера Франции переметнулся к гитлеровцам) открыто заявлял, что партия "Дашнакцутюн", а не НСДАП является родоначальницей национал-социализма.

"Джамальян... при всех переговорах с немцами всячески подчеркивал, что они, т.е. дашнаки по существу являются действительно первой национал-социалистической партией, а также и то, что он лично всегда стоял за сотрудничество с немцами", - приводит выписки из архивных документов российский историк.

Также, по словам Петера Камсаракана, все армянские подельники нацистов в один голос выражали восхищение "гениальностью" фюрера.

"Это замечание в полной мере касается и проживавших в Болгарии Гарегина Тер-Арутюняна ("Нжде") и Хайка Ассатурьяна, имевших бизнес в Румынии Саркиса Араратьяна и Драстамата Канаяна ("Дро"), а также руководителя армянской диаспоры во Франции Аршака Джамальяна. Не являясь членами НСДАП, все они совершенно искренне, если верить Камсаракяну, считали себя или нацистами, или носителями родственной нацизму идеологии, подчеркивая данный факт при каждом удобном случае", - подчеркивает Олег Кузнецов.

При этом они очень легко предавали страны своего проживания, совершая против них государственные преступления в форме шпионажа, - добавляет российский историк штрихи к портрету.

Анализируя идеологические особенности армянского и германского нацизмов, исследователь приходит к выводу о полной тождественности этих идеологических систем, за исключением одного: если для гитлеровцев унтерменшами были евреи, славяне и прочие "неарийские" народы, подлежащие уничтожению, то их армянскими выкормышами на заклание были определены народы Азербайджана, Турции, Грузии.

О нацистской сущности современной Армении могут свидетельствовать слова экс-замминистра иностранных дел Армении Ашота Ховакимяна, когда тот во время слушаний в Третьем комитете Генассамблеи ООН 25-28 апреля 2017 года при обсуждении отчета по исполнению международных обязательств в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации честно ответил, что в стране не осталось ни одного этнического азербайджанца, тогда как накануне распада СССР их там проживало более полумиллиона.