На днях Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой МИД Турции коснулся темы двойных стандартов и избирательного отношения к странам региона со стороны европейских структур. Как отметил глава государства, Азербайджан избрали мишенью для критики и распространяют о нем измышления и невероятную ложь.

Отметим, что подобное отношение испытывают на себе несговорчивые страны, проводящие суверенную политику и ориентирующиеся на собственные интересы. В этой связи под огнем критики, помимо Азербайджана, практически постоянно находятся Турция, Россия, Беларусь и другие.

А насколько хороши дела с правами человека в самой Европе. Если она считает себя вправе "воспитывать" других? С этим вопросом мы обратились к известным российским экспертам.

Права человека - это тот формат, который Запад и США с давних пор используют как рычаг для давления.

Об этом сказал Day.Az известный российский политолог и телеведущий Сергей Михеев.

По его словам, в значительной степени Запад рассматривает эту тему как инструмент политики. То есть, осуждение тех или иных стран в нарушении прав человека является инструментом давления. Эти страны заставляют оправдываться, пытаются вводить в их отношении санкции.

"Это обычное дело в том плане, что инструменты давления использовались всегда, они могут быть разными. Вопрос в том, что людей традиционной культуры очень сильно коробит то, что этот инструмент давления настолько лжив. То есть, они делают вид, что их интересуют права человека, хотя на самом деле их интересует лишь достижение прагматических целей. Например, политическая и экономическая лояльность, или что-то еще в этом роде. Все это прикрывается якобы борьбой за права человека", - сказал Михеев.

Российский политолог подчеркнул, что есть довольно много стран, которые являются близкими союзниками Европы или США, и в которых права человека регулярно нарушаются. Но ни американцы, ни европейцы этого не замечают. Они замечают это только тогда., когда им это выгодно, или в тех случаях, когда надо на кого-то оказать давление. В сегодняшнем давлении на Россию или Азербайджан Запад совершенно не оригинален.

По мнению Сергея Михеева, в сложившейся ситуации есть доля вины и самих постсоветских стран, против которых используется это "оружие". После развала Союза многие постсоветские страны приняли европейские правила игры, и Запад этим воспользовался.

"Противник силен настолько, насколько ему позволяют быть сильным", - заметил наш собеседник.

Что касается самого Запада, то у него, по мнению Михеева, полно своих проблем. В США проблем с правами человека вообще не мерено, начиная от расовой дискриминации и заканчивая многими другими, бытовыми, приземленными проблемами.

"Другой вопрос, что так как они держат в руках информационную повестку дня, формируют ленты, заголовки и прочее, они имеют возможность на свои проблемы внимания не обращать, а чужие выпячивать и выставлять на обозрение всего мира", - заключил Сергей Михеев.

Как отметила в беседе с Day.Az российский эксперт, заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова, очень часто представители Евросоюза и страны-члены ЕС выражают озабоченность ситуацией в области прав человека в России, Азербайджане, Беларуси. И, как правило, такая озабоченность связана с политическими и экономическими интересами.

"Европа возводит в приоритет лишь несколько категорий прав. Как правило, это право на выражение мнения, на свободу собраний, на митинги. А как же права на образование, на доступную медицину, на защиту от безработицы? Эти права зафиксированы в международном пакте об экономических, социальных и культурных правах Европейской социальной хартии. Но о них никогда почему-то не упоминается, в то время как с этими правами и в Азербайджане, и в России ситуация намного лучше, чем в той же Германии, где и хорошее образование, и хорошая медицина доступны лишь обеспеченным слоям населения", - сказала Гревцова.

По словам нашей собеседницы, права человека в странах Европы нарушались и нарушаются, о чем свидетельствуют и решения Евросуда. Например, в Великобритании не рассматриваются дела родственников лиц, погибших во время разгона акций протеста в Северной Ирландии, дела задержанных без приговора суда, дела журналистов, публикующих частную информацию о политических деятелях. В Германии не рассматриваются дела лиц, длительно находящихся под стражей в ожидании приговора суда, дела журналистов и представителей общественных движений, критикующих, например, аборты. Во Франции - дела несовершеннолетних лиц в центрах временного содержания иностранных мигрантов, лиц, пострадавших в результате переселения из своих домов. Известно, что сейчас во Франции остро стоит проблема мигрантов, и страна просто не справляется с этим, отметила российский эксперт.

"Нарушаются права человека и в странах Прибалтики. В Эстонии и Латвии, например, не обеспечены права около миллиона человек. Из-за непредоставления им гражданства они отстранены от общественно-политической жизни, не могут участвовать в выборах, не имеют социальных и экономических прав. Но об этом ничего не говорят в Евросоюзе. Мы ничего не увидим по поводу таких случае в европейских СМИ, поскольку такие факты замалчиваются. Нарушения прав человека в странах ЕС носят регулярный характер, об этом свидетельствуют отчеты стран Евросоюза в универсальном периодическом обзоре по правам человека ООН, а также в докладах некоммерческих организаций, аккредитованных при ООН. Объективная ситуация с нарушениями прав человека в странах ЕС не тиражируется ни СМИ, ни социальными сетями, поскольку действует политика двойных стандартов - там, где выгодно критиковать, там и критикуют", - отметила Гревцова.

По мнению нашей собеседницы, политизация темы прав человека и система двойных стандартов служат предлогом для вмешательства во внутренние дела государств. Между тем, несоблюдение прав человека в самой Европе является нормой, только об этом никто не говорит.

Лейла Таривердиева