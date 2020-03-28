Опубликована общая сумма пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Азербайджана

Обнародован размер перечислений в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, на сегодняшний день в Фонд перечислены средства в размере 91 442 445 манатов.

Согласно информации, среди сделавших пожертвования 1115 - юридические, 2641 - физические лица.

Напомним, что Фонд поддержки борьбы с коронавирусом был учрежден Указом Президента Ильхама Алиева от 19 марта. Целью данной структуры является обеспечение финансовой поддержки мер по борьбе с пресечением распространения коронавирусной инфекции на территории страны.