https://news.day.az/politics/1216971.html Опубликована общая сумма пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Азербайджана
Опубликована общая сумма пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Азербайджана
Обнародован размер перечислений в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, на сегодняшний день в Фонд перечислены средства в размере 91 442 445 манатов.
Согласно информации, среди сделавших пожертвования 1115 - юридические, 2641 - физические лица.
Напомним, что Фонд поддержки борьбы с коронавирусом был учрежден Указом Президента Ильхама Алиева от 19 марта. Целью данной структуры является обеспечение финансовой поддержки мер по борьбе с пресечением распространения коронавирусной инфекции на территории страны.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре