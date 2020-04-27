https://news.day.az/politics/1228866.html Определился состав делегации Милли Меджлиса Азербайджана в Межпарламентском союзе
Определился состав делегации Милли Меджлиса Азербайджана в Межпарламентском союзе
Определился состав делегации Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в Межпарламентском союзе.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Милли Меджлисе, деятельность делегаций в международных структурах, членом которых является Милли Меджлис, постоянно находится в центре внимания руководства парламента.
Было отмечено, что также определился состав делегации Милли Меджлиса в Межпарламентском союзе. Делегацией будет руководить вице-спикер Адиль Алиев.
В состав делегации вошли Эльнур Аллахвердиев, Шахин Исмаилов, Турал Гянджалиев, Нагиф Гамзаев, Рашад Махмудов, Кямран Байрамов, Захид Орудж и Мазахир Эфендиев.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре