Определился состав делегации Милли Меджлиса Азербайджана в Межпарламентском союзе

Определился состав делегации Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в Межпарламентском союзе.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Милли Меджлисе, деятельность делегаций в международных структурах, членом которых является Милли Меджлис, постоянно находится в центре внимания руководства парламента.

Было отмечено, что также определился состав делегации Милли Меджлиса в Межпарламентском союзе. Делегацией будет руководить вице-спикер Адиль Алиев.

В состав делегации вошли Эльнур Аллахвердиев, Шахин Исмаилов, Турал Гянджалиев, Нагиф Гамзаев, Рашад Махмудов, Кямран Байрамов, Захид Орудж и Мазахир Эфендиев.