По инициативе партии "Ени Азербайджан" прошла видеоконференция на тему "Модель Азербайджана в борьбе с коронавирусом"

По инициативе правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) 29 апреля состоялась видеоконференция на тему "Модель Азербайджана в борьбе с коронавирусом".

Как сообщили в среду Trend в ПЕА, в онлайн-обсуждениях приняли участие депутаты Милли Меджлиса (паралмент) Рамин Мамедов, Рамиль Гасан, Кёнуль Нуруллаева, Шахин Исмаилов, Шахин Сеидзаде, в том числе председатель молодежного объединения ПЕА Сеймур Оруджов, председатель Национального совета молодежных организаций Азербайджана Сабина Джаббарова, представитель Общественного объединения "Молодежное движение CAVAN" Мурад Агабейли и заместитель председателя молодежного объединения Низаминской районной организации ПЕА Рамил Велибеков.

В ходе видеоконференции были обсуждены масштабные меры, принятые под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в сфере борьбы с коронавирусом.

Было отмечено, что приостановление за короткое время процесса обучения в высших и среднеобразовательных учебных заведениях на основании решительных поручений Президента Ильхама Алиева, а также организация масштабных дезинфекционных мер в стране, незамедлительное проведение переговоров с соседними странами в связи с закрытием границ и принятие решительных мер заложили фундамент будущей победы в борьбе с коронавирусом. Параллельно с этим, в соответствии с вызовами периода пандемии создание под руководством главы государства новых действенных структур и реорганизация деятельности ряда государственных органов, организация их слаженной и координированной работы способствовало успешной борьбе с коронавирусом.

В ходе видеоконференции ее участники подчеркнули, что реформы, проведенные Президентом Азербайджана в сфере здравоохранения за последние десятилетия, современные больничные комплексы введенные в эксплуатацию в столице и регионах, обеспечение этих лечебных заведений современным медицинским оборудованием и приборами, шаги, предпринятые в целях повышения квалификации врачей, привели к формированию в республике конкурентоспособной системы здравоохранения.

Также было отмечено, что чрезвычайный Саммит глав государств тюркоязычных стран , проведенный по инициативе и под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в онлайн-режиме стал важным историческим событием.

Участники подчеркнули, что несмотря на негативные воздействия пандемии, в стране были сохранены рабочие места, не было допущено сокращение работников, более чем 600 тысячам малообеспеченным лицам, потерявшим работу, оказана финансовая помощь, предоставлены налоговые льготы, и в целом для сохранения стабильности в социально-экономической сфере выделено 3,5 миллиарда манатов.

Наряду с этим в ходе видеообсуждения также подверглись резкой критике политические провокации вражески настроенной против азербайджанского народа радикальной оппозиции, занявшей антинациональную позицию, их деятельность в социальных сетях в ущерб национальных интересов азербайджанского народа и государства.

В заключение обсуждений было подчеркнуто, что, как и все граждане страны, молодежь искренне поддерживает и защищают решительную, целенаправленную и неустанную деятельность Президента Ильхама Алиева в сфере борьбы с коронавирусом, его общенациональную политику, направленную на обеспечение благосостояние граждан страны.