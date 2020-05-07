Комитет по науке и образованию парламента Азербайджана провел онлайн-заседание

Сегодня было проведено онлайн-заседание Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель Комитета Бахтияр Алиев сказал, что в повестку заседания включены три вопроса.

Сначала на онлайн-заседании был обсужден законопроект о поправках в 14 законов.

Затем были рассмотрены законопроект о поправках в 10 других законов, а также документ о внесении изменений в еще 12 законов.

Бахтияр Алиев отметил, что все три вопроса, включенные в сегодняшнюю повестку, поступили в Милли Меджлис по законодательной инициативе Президента Ильхама Алиева.

Законопроекты нацелены на приведение в соответствие с законом "О правах лиц с инвалидностью" № 1153-VQ от 31 мая 2018 года.

Поправки в вышеуказанные документы сделаны с целью правового регулирования деятельности по реабилитации лиц с инвалидностью, решению их медицинских, профессионально-трудовых, психолого-педагогических проблем.

Выступив на онлайн-заседании, члены комитета Иса Габиббейли, Муса Гасымлы, Анар Искендеров, Эльдар Гулиев, Мушфиг Мамедли, Джейхун Мамедов, Шахин Сеидзаде выразили свое мнение по документам.

В заключение было принято решение о рекомендации трех законопроектов для обсуждения на пленарном заседании Милли Меджлиса.