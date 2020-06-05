Азербайджанские пограничники продвинули позиции и пресекли провокацию армян

В материале, опубликованном на официальном интернет ресурсе минобороны Армении - hayzinvor.am, сообщается, что ВС Армении на государственной границе с Азербайджаном на северо-востоке Армении заняли новые боевые позиции.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана, информация о том, что армянская сторона на линии соприкосновения пограничных войск на государственной границе Азербайджана с Арменией на территориях Газахского и Агстафинского районов якобы выдвинулась вперед и заняла новые боевые позиции, полностью противоречит действительности.

"Напротив, в результате выдвижения погранично-боевых позиций Госпогранслужбы Азербайджана были серьезно ограничены диверсионные и провокационные возможности врага по ряду направлений", - сказали в Государственной пограничной службе.