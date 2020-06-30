Расширяется штат сотрудников Аппарата минтруда Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 июня подписал указ о внесении изменения в ряд указов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, упраздняются подпункты 1.2, 1.4, 5 и 6-1 указа "О мерах по совершенствованию деятельности министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана".

В соответствии с документом, численность сотрудников Аппарата министерства труда и социальной защиты населения устанавливается в количестве 350 штатных единиц (в настоящее время 309), численность сотрудников Аппарата Государственной службы трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения устанавливается в количестве 110 штатных единиц (вместе с центральной лабораторией Службы) и численность сотрудников региональных филиалов устанавливается в количестве 260 штатных единиц.