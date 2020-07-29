Братья Эмин и Мехман Гусейновы сдались своим армянским генам

Признать ошибки молодости, сделать вовремя правильный выбор - тоже достоинство. Тем более, если некий индивид, считая себя борцом за права человека, независимым блогером и т.д., апеллирует к обществу чуть ли не в ипостаси безгрешного. Но увы, нам не везет на "независимых и свободных", ибо все они, без исключения, зависимы и абсолютно несвободны не только в выражении позиций, но и суждениях.

Братья Эмин и Мехман Гусейновы из этой когорты носителей самих себя - они непрестанно утверждают, что являются гласом народа, несут свет и озарение правды в массы, рискуя жизнью борются с произволом и коррупцией, являются чуть ли не последними преторианцами Истины и кирасирами Справедливости.

Назвать или считать их свободными блогерами, правозащитниками или общественными деятелями - значить, оскорбить саму суть правозащитной деятельности, где десятки и сотни настоящих борцов, рискуя жизнями, боролись и спасали, обличали и доказывали, тем самым вписав свои имена в анналы истории.

Братья же Гусейновы - самые обычные мещане, ославившие само понятие борьбы меркантильные двурушники, вознесенные на алтарь местного сегмента соцсетей, зарабатывая себе на хлеб насущный беспардонной истерией.

Младший из братьев, Мехман Гусейнов, как истинный великовозрастной дитя, все еще нежится в волнах выдуманного им самим океана мудрости и славы. Он болен, причем весьма серьезно - Мехман ныне лечится в онкологической клинике и средства на его операцию были собраны благотворительным виртуальным марафоном: скидывались те, кто был уверен в непоколебимой решительности М.Гусейнова. В том, что после лечения он снова будет будоражит соцсети своими гаврошскими похождениями, видео-откровениями и неомаргинальными обличениями.

С ним, как говорится, все ясно: настоящий люмпен с выдуманных баррикад, не ведающий ни своих деяний, ни целей, ни желаний. Он все еще не может понять, что является всего лишь управляемым марионетом, удобным инструментарием в руках настоящих профессионалов.

А те, в свою очередь, всячески науськивают Мехмана Гусейнова на очередные уличные шалости, крикливое политиканство и откровенную, причем, очень примитивную демагогию, часто являющимся зашоренным зубоскальством.

Старший из братьев, Эмин Гусейнов полный антипод младшего. Э.Гусейнов эдакий прощелыга, меркантилен до мозга костей, его интересует только нажива и дешевая слава. Нет, Эмин Гусейнов не тщеславен - слава нужна ему исключительно для реализации голубой мечты об обогащении.

Эмин Гусейнов напрочь лишен смелости, честности, брезгливости в выборе путей следования к цели и методов достижения желаемого. Он не двуличен, нет: у Эмина Гусейнова в арсенале десятки масок, каждая из которых предназначена сугубо для определенной цели.

Например, когда ему нужно было что есть мочи бежать от налоговых органов и исчезнуть - Э.Гусейнов нацепил на себя парик, оделся в женскую одежду и в таком виде проследовал в посольство Швейцарии в Баку, где получил убежище и весьма долго кантовался, выдавая себя за "политлишенца".

Впоследствии, когда посол Швейцарии чуть ли не тайно увез его за пределы Азербайджана, Эмин Гусейнов дал обещание о непродолжении былой деятельности. Тогда он был в маске кающегося.

В Швейцарии, почуяв запах денег и получив конкретные задания от своих истинных хозяев, он превратился в правдоруба и обличителя в одном флаконе. Тут пригодилась маска "защитника демократии в Азербайджане".

Теперь же Эмин Гусейнов нацепил маску либертарианца, космополита и миротворца: он взывает азербайджанцев и армян к мирному сосуществованию, отказу от насильственных действий и т.д.

В чем причина такой внешней, сугубо косметической метаморфозы - спросит внимательный читатель.

Все просто, даже очень просто, господа.

Братья Гусейновы, зарабатывая себе на хлеб насущный, являются всего лишь ходячими нонсенсами настоящей уличной журналистики и правозащитничества: они, как две дополняющих друг друга бестолковые сущности, олицетворяют подгнившую суть местного "протестного движения" диванных аналитиков и кухонных борцов, голосящих в социальных сетях.

Но ко всему прочему, они уже не могут, как раньше, скрывать самих себя: клубящиеся среди молекул крови гены зова предков разрывая оболочку "борцов", выталкивает наружу мерзкую слизь гноя армянофильства.

Очередной пароксизм азербайджанского убого политэмигрантства в помеси с псевдоулично-демагогичным "блогерством"? Скорее нет, чем да.

Напомним, что Фирангиз Ибрагим гызы Гусейнова (девичья фамилия Бадирзаде), покойная мать братьев Эмина и Мехмана Гусейновых, которые активно борются за "демократию и права азербайджанцев", была армянкой по национальности.

Согласно документам, Ибрагим Бадирзаде и Мария Яруллаевна Тайнулина (крымская татарка) на самом деле удочерили Франгиз Бадирзаде.

Изучение архивов показало, что мать братьев Гусейновых изначально носила имя Евгении Григорьевны Ованесовой. Свидетельство о рождении доказывает, что ее матерью является армянка Арфения Сергеевна Ованесова. Графа с именем отца пуста (скорее всего отчество Григорьевна было добавлено позже).

В документах подчеркнуто, что Евгения Ованесова на самом деле была удочерена Ибрагимом Бадирзаде и Марией Найтулиной. В связи с этим прежняя фамилия Ованесова была вычеркнута и заменена на Бадирзаде.

В 1967 году в возрасте 20 лет Евгения, как отмечено в загсе города Кустаная (Казахстан), сменила имя на Фирангиз.

Братья Гусейновы пытались всячески держать в секрете, что их покойная мать, Фирангиз Бадирзаде, являлась армянкой.

Попытка, как говорится, не пытка - можно годами мимикрировать под ту или иную действительность, выдавая себя за иное. Можно годами говорить одно, думать другое, а делать - третье. Нельзя в себе подавить зов крови, что неминуемо приводит человека к вполне определенным действиям, продиктованным генетически, зовами далеких предков. Человек может не знать, что в его жилах течет толика той или иной крови: он может иногда до конца жизни остаться в неведении родственных, этнических или генетических уз. Что ж, такое случается сплошь и рядом, стало обыденностью - абстракция отождествления часто играет злую шутку с индивидом.

Сползание масок у братьев Гусейновых произошло на днях, когда десятки тысяч азербайджанцев в различных странах вышли на улицы, дабы поддержать государство и армию, в очередной раз напомнить миру звериный оскал армянского фашизма и агрессивную сущность Армении.

Наши соотечественники в Лос-Анджелесе, Лондоне и Брюсселе подверглись террористическим атакам обезумевшей толпы армян, среди которых было немало дашнаков и откровенно поддерживающих армянскую террористическую организацию ASALA гоблинов в человеческом обличье.

Азербайджанцы, вышедшие на мирные демонстрации, столкнулись с зверьми из Мордора, но не дрогнули, не попятились, а защитили консульства, посольства и самое главное, честь и достоинство свое - они были истинными сынами и дочерями Азербайджана, патриотами с большой буквы.

Что же делали братья Гусейновы?

Сперва молчали, а когда смекнули, что затянувшееся молчание будет интерпретировано как страх и боязнь, решили высказаться.

Лучше бы промолчали, ведь они разом оголили свои сущности, показав истинное "Я".

Гадкое, мерзкое, отвратительное "Я".

Они в унисон чуть ли не оправдали озверевших армян, напавших на азербайджанцев, вышедших на мирные - и заметим, законные - акции. Братья сперва витиевато, а потом обнаглев, открытым текстом обвинили официальный Баку, то есть страну и государство в инсценировках, принуждениях людей к политическим акциям и т.д.

Это было ожидаемо.

Ведь гены управляют поведением, хотя могут ли гены предопределять характер? Бывает ли склонность к тем или иным действиям наследственной?

Такое поведение во многом зависит от генов, хотя о строгом детерминизме в большинстве случаев говорить не приходится. Генотип определяет не поведение как таковое, а скорее общие принципы построения нейронных контуров, отвечающих за обработку поступающей информации и принятие решений, причем эти "вычислительные устройства" способны к обучению и постоянно перестраиваются в течение жизни. Отсутствие четкого и однозначного соответствия между генами и поведением вовсе не противоречит тому факту, что определенные мутации могут менять поведение вполне определенным образом.

Это определяется психогенетикой, точнее, термином "behavioural genetics" - "генетика поведения". Некоторые ученые говорят, что эта дисциплина лежит на стыке психологии, нейробиологии, генетики и статистики; другие считают ее областью психологии, которая просто использует методы генетики для изучения природы и происхождения индивидуальных различий у людей и животных. Последнее определение, кажется, ближе к сути этого научного направления, поскольку в центре его внимания лежит устройство и работа психики, а генетическая составляющая скорее представляется фактором, который на нее влияет.

Влияние генетических механизмов на работу психики может проявляться не только в фундаментальных вопросах вроде гендера. Еще один пример - фенилкетонурия, наследственное нарушение метаболизма аминокислот, в первую очередь фенилаланина.

В случае с братьями Гусейновыми скорее всего, наблюдается синдром окисления мозга "истерикопредателином".

И это вовсе не патология...

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az