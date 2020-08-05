Армяне пытаются захватить Сочи

"Армянские пропагандисты продолжают заполнять Рунет материалами, "доказывающими", что армяне, как "самые древние поселенцы Сочи", имеют особые права на этот курортный российский город.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, очередная армянская статейка "История появления армянской общины в Сочи" вновь вызвала обширную дискуссию в соцсетях. Однако анализ комментариев показывает, что российская аудитория начинает прозревать относительно "политической лояльности" армянской общины и их реальных планов на юг России.

Армянский автор пишет, что в Сочи сейчас проживает порядка 200 тысяч армян, что составляет 40% от общего населения. Мы со своей стороны полагаем, что автор занижает показатели.

Как всегда, армянские авторы предлагают обратиться к истории: "Обратимся к истории. По некоторым данным, первое появление армянского населения на территории Краснодарского края относят к 1 веку до н.э. По мнению некоторых историков, это происходило во время пребывания здесь многотысячных армянских легионов Тиграна Великого".

То есть, российский город Сочи, согласно армянской версии, расположен на территории "великой Армении", здесь правил мифический "Тигран великий" и располагались живущие в армянском воображении "многотысячные армянские легионы". Оказывается, армяне поселились в районе Сочи еще в 1 веке ДО НАШЕЙ ЭРЫ, когда русских тут и в помине не было...

Как мы и предупреждали, армянские пропагандисты начнут заполнять сеть и различные исторические архивы фальшивками, "подтверждающими", что армяне являются первыми поселенцами на этой земле, и это якобы их исконные территории. Мы конечно можем над армянской самодеятельностью посмеяться, но пример азербайджанского Карабаха является серьезным предупреждением. Утверждение о том, что армяне здесь якобы жили раньше русских и других народов, если позволить такого рода тезисам засесть в умах и документах, даст армянской общине право по прошествии времени заявить о своем праве на автономию.

Мы опускаем здесь многие подробности относительно армянской "древности" в Сочи, но зафиксируем еще пару моментов: В Сочи сейчас действует Краснодарская Краевая Общественная Организация "Армянская диаспора Святой Саркис" - очень активная организация. В крупных сёлах на территории Большого Сочи, таких, как Весёлое, Черешня, Калиновка, Горное Лоо, Барановка, Верхневесёлое, Высокое и т.д., армяне составляют более половины численности населения.

И вот комментарии пользователей:

Сергей Сергеев

"это что выходит, если Краснодарский край был присоединен к Российской империи в 19-веке, то армяне раньше русских там жили?"

Сергей Хетагуров

"Через пару лет армяне поднимут шум о том, что Сочи - это исконная армянская земля. Потом русским придётся доказывать, что это не так. А армянам по сегодняшний день никто ничего не смог доказать. Как упрямые ослы".



Бармалей

"армяне должны жить в аримении!"

Краснодар123



"Заселили армянами-радуйтесь. Теперь они говорят, что Сочи - земли их предков. Завтра скажут, что до Москвы все им принадлежит. Ной был Армяном! Все Апостолы! Самая древняя цивилизация и т.д. и т.п."

lena-den2015

"Если так почитать везде территория армян, начиная с 1 века до н.э., а мы у них в гостях. Скоро вся земля будет армянской. где поселился 1 , то через день и другие подтянутся. Своей территории мало, так хоть правдой неправдой надо отнять у других Сколько гибло русских всегда, и нигде не объявляли генацид русского народа. а вот у армян он обязательно должен быть, и только у них . Почему армяне не живут у себя в Армении.? Они же хотели свободу, так живите у себя на родине и пользуйтесь ею".



михаил скурлатов

"скоро автономию запросят от сочи до ростова ... да и по факту, если русский наезжает на арминина, то сразу межнациональная рознь,а если толпой на русского - то мелкая хулиганка..".

Паша П.



"Ждите скоро второй Карабах! армяне где больше года живут, им кажется, что это их земля"