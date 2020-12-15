https://news.day.az/politics/1298625.html Азербайджан и Турция подписали важный меморандум по поставкам газа в Нахчыван - ФОТО
Азербайджан и Турция подписали важный меморандум по поставкам газа в Нахчыван - ФОТО
Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу Игдыр-Нахчыван, передает Day.Az.
Документ подписан между министерствами энергетики двух стран.
Проект будет реализован азербайджанской госкомпанией SOCAR и турецкой компанией BOTAŞ.
Проект газопровода Игдыр-Нахчыван планируется завершить за год.
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