Азербайджан и Турция подписали важный меморандум по поставкам газа в Нахчыван

Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу Игдыр-Нахчыван, передает Day.Az.

Документ подписан между министерствами энергетики двух стран.

Проект будет реализован азербайджанской госкомпанией SOCAR и турецкой компанией BOTAŞ.

Проект газопровода Игдыр-Нахчыван планируется завершить за год.

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