Трудный выбор преступника Роберта Кочаряна

Официально внеочередные парламентские выборы в Армении ещё не назначены, но предвыборная компания уже идёт полным ходом. Все главные фигуранты предстоящих выборов начали активно проводить встречи с избирателями, искать союзников по выборам, продвигать в средствах массовой информации свои предвыборные обещания и программы.

Безусловно в стороне от выборов не мог остаться и бывший Президент Армении, а ныне пока что подсудимый Роберт Кочарян.

Всем известно как Кочарян начинал восхождение на политический Олимп ещё в далёкиe 80-e года 20 века, переквалифицировавшись из мелкого партийного чиновника бывшего НКАО в лидера сепаратистов и командира боевиков. После того, как его-лидера "Карабахского клана" откровенно кинул бывший соратник Серж Саргсян, Роберт Седракович вдруг остался у разбитого корыта, лишившись собственной политической партии, которую успешно "прибрал к рукам" Серж Азадович.

И сейчас Р. Кочарян "страдает" из-за того, что в ходе событий 1 марта 2008 года в Ереване применил силу, разогнал оппозицию и обеспечил переход власти С. Саргсяну, который укрепившись на посту Президента Армении перестал считаться с бывшим "боссом" и начал играть по своим правилам, что в конце концов закончилось "вельветовой" революцией и приходом к власти Н. Пашиняна.

Поражение во Второй Карабахской войне и тяжелый внутриполитический кризис в Армении позволили уже потерявшими всякую надежду на возвращение к власти некоторым политикам, включая Р. Кочаряна, выползти на божий свет и попытаться вернуть себе утраченное.

Не долго думая, Р. Кочарян сразу же бросился в пучину предвыборных баталий, так как всегда мечтал вернуться наверх и отомстить как нынешним недругам, так и бывшим соратникам - предателям.

Коварный характер Роберта Седраковича давно известен всем в Армении. Так он поступал в Карабахе во время Первой Карабахской Войны, постепенно убирая конкурентов и став лидером сепаратистов.

Далее, перебравшись в Ереван в кресло премьер-министра, организовал массовые выступления против первого Президента Армении Левона Тер-Петросяна с обвинениями в измене и предательстве Карабахского дела и успешно скинул его в результате интриг.

Свою предвыборную активность Р. Кочарян начал с вояжа в Москву, где у него всегда были хорошие связи с российской политической элитой и влиятельной армянской диаспорой.

Не даром Р. Кочарян является одним из высоко оплачиваемых руководителей богатейшей российской компании "АФК Система", тесно связанной с государственными структурами России.

Он прибыл в Москву с целью заручиться поддержкой в предстоящих выборах у российского руководства и армянской диаспоры (количество которой с каждым днём в России все больше ввиду экономического кризиса в Армении), под формальным предлогом участия в заседании Правления "АФК Системы".

Используя эту возможность, Роберт Седракович немедленно развернул бурную деятельность в Москве, проводя многочисленные встречи как с российскими официальными лицами и бизнесменами, так и с представителями богатой армянской диаспоры, которым порядком надоела нестабильная ситуация в Армении и популизм правительства Н. Пашиняна, который каждую минуту готов уйти на Запад, кинув старого союзника-Россию, так много сделавшего для Армении.

Традиционно пообщавшись по телефону с Президентом России В. Путиным, с которым давно установил довольно тёплые отношения, Р. Кочарян воодушевившись бросился на сбор голосов армянских избирателей проживающих в России, которые буквально толпами сбегают из задыхающейся в кризисе Армении.

Отлично понимая, что очные встречи ничего не дадут и более того, можно даже получить "по фейсу" от озлобленных войной и нищетой граждан Армении, он сделал "гениальный" шаг.

Кочарян решил выйти на экран в программе "Познер" на 1 канале российского телевидения, дав эксклюзивное интервью давнему дружку и армянофилу с двумя паспортами "дружественных" друг другу держав - России и США Владимиру Познеру.

То, что выбор Р. Кочаряна пал на программу В. Познера абсолютно не случаен. Поиздержавшись на поездку в Грузию, где был намерен отметить свой очередной день рождения, престарелый ветеран российского телевидения был встречен в Тбилиси возмущёнными гражданами Грузии, которые устроили ему обструкцию за поддержку сепаратистов Абхазии и Южной Осетии и был вынужден убраться восвояси.

Чтобы покрыть свои расходы на несостоявшийся банкет и торжества, В. Познеру подвернулся жирный клиент Р. Кочарян, который был готов покрыть все расходы на "Тбилисский вояж" с прибылью выйдя с предвыборной программой на 1 российском канале вечером, когда все армянские гастарбайтеры, проживающие в России уже дома и послушав обещания Роберта Седраковича о его "чудесном" возвращении во власть и превращении Армении в "благоухающий" сад, будут готовы отдать за него голоса.

В появившейся после интервью неофициальной информации говорится о сумме около 200 тысяч американских долларов, исходя из второго гражданства США господина В. Познера, так как тот особенно предпочитает их "деревянным" рублям своей первой родины -России.

Судя по всему сумма была уплачена давними друзьями и спонсорами Р. Кочаряна, богатенькими "Буратино" армянской диаспоры: Ара Абрамяном, председателем Союза Армян России и по совместительству неофициальным бриллиантовым королем; и Самвелом Карапетяном, миллиардером и главой группы "Ташир", которая частенько не только подкармливает дорогого Робика, но и скидывается на контрабанду оружия для Армении.

Итак, получив требуемую сумму В. Познер устроил предвыборный "бенефис" Р. Кочаряна на 1 российском канале.

С первых минут передачи В. Познер проигнорировал официальную позицию России и лично Президента В. Путина, который всегда официально признаёт Карабахский регион частью суверенного независимого Азербайджана, назвав Р. Кочаряна "Первым Президентом Нагорного Карабаха", хотя такого государства никогда не было и не будет на политической карте мира.

Признав, что Армения потерпела поражение и находится в глубочайшем кризисе, Р. Кочарян переложил все причины этой трагедии на нынешнюю армянскую власть во главе с премьером Н. Пашиняном, обвинив его даже в том, что якобы максималистская позиция Армении на переговорах завели их в тупик и привели к возобновлению боевых действий.

Конечно это чистосердечное признание одного из лидеров армянских радикалов- националистов, которые стояли у истоков Карабахского конфликта может вызвать наконец чувство удовлетворения, если бы не один факт о котором Р. Кочарян не упомянул.

Переговоры и безрезультатность работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ завёл в тупик ещё в далёком 1999 году сам Роберт Кочарян, свергнув Президента Л. Тер-Петросяна, который был готов принять предложения, направленные на решения Карабахского конфликта на основе принципов территориальной целостности Азербайджан и высокого статуса автономии для Карабахского региона.

Именно Р. Кочарян на переговорах увязывал решение статуса с осовобождением оккупированных 5 районов вокруг бывшего НКАО и отказывался освобождать Кельбеджарский и Лачинский районы вообще.

Именно во времена его президентства на этих территориях начали размещать незаконных армянских переселенцев из Ливана, Сирии и других стран.

Именно Р. Кочарян заявлял о том, что Армения захватила земли с оружием в руках и если Азербайджан сможет, то пусть заберет их также обратно силой.

Далее в интервью Р. Кочарян продолжил свои клятвы в верности и комплименты России, ОДКБ, ЕАЭС и лично Президенту В. Путину, с расчетом на то, что в Кремле его услышат, хотя словами верным быть нельзя, нужно быть верным делами.

Если Р. Кочарян и его будущие партнеры по коалиции будут выступать против поддержанных Россией региональных транспортных проектов, то возможно от клятв не останется и места.

Отвечая на провокационный вопрос В. Познера относительно будущего Карабаха Р. Кочарян в очередной раз начал плести чепуху и заговорил о каком-то переговорном процессе по возвращению части освобождённых территорий эфемерному сепаратистскому образованию, которому будет якобы дан какой-то статус.

То что эти слова полная ахинея и провокация в очередной раз доказывает, что Р. Кочарян кривит душой и обманывает простого армянского избирателя перспективами Карабаха, отлично зная позицию Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который заявил о том, что вопрос статуса давно гниет на свалке истории и никаких переговоров по этому вопросу быть не может.

Подобные иллюзорные обещания не должны вводить армянское общество в заблуждение. Карабахский конфликт практически окончен, дни остатков сепаратистов сочтены. Единственный путь-это интеграция армянского населения Карабаха в азербайджанское общество со всеми правами и обязанностями, гарантированными Конституцией Азербайджана и никаких переговоров по вопросу за пределами этого азербайджанская сторона вести не намерена, кто бы не победил на предстоящих выборах в Армении.

Откровенничая с В. Познером в тоже время Р. Кочарян ушёл от ответа на вопрос с кем он пойдёт на выборы, так как Республиканская партия так называемого "Карабахского клана" давно приватизирована его давним "соратником", а ныне конкурентом Сержом Саргсяном.

Ну уже никому в Армении не секрет, что это будет самая оголтелая туркофобская партия "Дашнакцутюн", которая всегда выступает с самых радикальных позиций, в том числе против подписанных трёхсторонних Заявлений возможного регионального экономического сотрудничества и диалога, что является полным противоречием клятв Р. Кочаряна по отношению к России, которая выступает за скорейшее открытие Зангезурского транспортного коридора.

Очень важно обратить внимание на слова Р. Кочаряна о возможности возобновления войны. Признаваясь, что попытка реванша в данный момент не возможна, он не исключил этого в будущем, что свидетельствует о его не искренности и о том, что "камень" реванша спрятан за пазухой.

Не поскупившись на саморекламу и обещания Роберт Седракович говорил поверхностно, нудно и многообещающе. Трудных и каверзных вопросов В. Познер не задавал помня о задатке, так что рекламная предвыборная программа прошла согласно сценарию.

Главное, что хотелось бы отметить подводя итог шоу Познера:

обмануть телезрителя не трудно, но заставить поверить армянского избирателя намного труднее.

Р. Кочарян уже руководил Арменией 10 лет и чем это закончилось уже всем известно.

Уходя от ответственности за сегодняшние события никто не должен забывать о том, что причиной поражения является именно политика предшественников Н. Пашиняна- Р. Кочаряна и С. Саргсяна, бывших боевиков и военных преступников, ответственных за кровь в Карабахе!

И какими бы благими намерениями сейчас не прикрывался Р. Кочарян, уйти в сторону за прошлое ему не удасться. Армянский народ устал от войн, жертв и хаоса, нуждаясь в мире, диалоге и сотрудничестве.

Такие политические "волки в овечьих шкурах" как Р. Кочарян могут опять завести свой народ на "минное поле", откуда выхода не будет.

Союз Р. Кочаряна с "Дашнакцутюн"-это путь в никуда, позиция этой старейшей армянской террористической партии как по Карабахскому урегулированию, так и по участию Армении в ОДКБ, ЕАЭС и других аналогичных организациях (которыми гордился кандидат в новые старые лидеры) отличается полной агрессией и стремлением порвать отношения с ними.

Рано или поздно Р. Кочаряну придётся сделать выбор. Сумеет ли он пожертвовать своей пророссийской ориентацией взамен на поддержку новых союзников, это вопрос времени.