Суговушан и Талышкенд очищаются от мин для строительства ЛЭП

На территориях поселка Суговушан и села Талышкенд ведутся работы по разминированию для строительства линий электропередачи.

Об этом сказал журналистам сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию Рамин Азизов, сообщает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend.

По его словам, на дороге из Тертерского района в населенные пункты Суговушан и Талышкенд обнаружены и обезврежены противопехотные и противотанковые мины