"Маленькая Армения" появилась под Анапой

Армяне продолжают лелеять мечты о "великой Армении" от моря и до моря. Эта концепция находит все новые формы отображения и в информационном пространстве.

На этот раз наши армянские друзья "порадовали" нас статьей "Гай-Кодзор: как живет знаменитая маленькая Армения под Анапой". Читаешь и поражаешься зомбированности этого этноса, которому всегда нравятся чужие земли, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Армянские авторы пишут: "Армяне - давние жители черноморского побережья Краснодарского края. Здесь немало мест компактного поселения армянского народа, идущих корнями еще из средних веков. Одно из самых знаменитых армянских сел в здешних местах - Гай-Кадзор близ Анапы".

Гай-Кадзор находится километрах в десяти от самой Анапы. Название Гай-Кодзор в переводе с армянского языка означает "Армянское ущелье". Прежде это селение именовалось Галкина Щель по имени основателя этой станицы - местного кубанского казака Петра Галкина. Позже армяне, плотно заселившие эту местность, переименовали Галкину щель в Гай-Кодзор. И сейчас переименование станицы, плотность населения и хачкары позволяют им утверждать, что поселение Галкина щель - "исконно армянская древняя земля".

Армянские авторы сообщают нам, что "основали Гай-Кодзор в начале XX-го века амшенские армяне", растирая в пыль и предавая забвению тот факт, что это поселение основал кубанский казак Петр Галкин.

Дальше - больше. Автор пишет, что ""по армянской традиции населенный пункт немного удален от моря". То есть, и традиции - армянские. Это пытаются закрепить в сознании аудитории, потребляющей армянские сказки, которые преподносятся, как быль.

"В селе ныне имеется знаменитый армянский культурный центр "Арин Берд" (земля Ариев) - по названию холма, с которого почти три тысячи лет назад начался Ереван. Культурный центр построен в стиле легендарного армянского царя Тиграна Великого. Включает в себя зал торжеств, кафе, площадку для выступлений. Здесь проходят регулярные выступления армянских артистов, выставки армянского искусства.На самой высокой точке населенного пункта стоит построенный в 2016-м году великолепный армянский христианский храм Сурб Геворг (Святого Георгия). Это масштабное культовое сооружение, с обязательным хачкаром на входе, давно уже стало настоящим символом всего Гай-Кодзора. А рядом стоит часовня Сурб Саргиса (Святого Саргиса), открытая в 2009-м. Тут же неподалеку и старинное армянское кладбище", - сообщает автор.

То есть, весь набор "армянского древнего присутствия" здесь уже сформирован - армянский культурный центр, армянская церковь, хачкары. Идите теперь и доказывайте, что это не "древняя армянская земля", а русская земля, пропитанная многонациональной историей страны. Армяне не постеснялись прилепить сюда даже своего мифического царя Тиграна великого и "землю ариев". То есть, когда армяне уже будут готовы объявить о создании своей автономии на Кубани, у них на руках будут все "аргументы" об "исторической принадлежности" этого края армянству.

Тем более, как сообщает автор, "Трехтысячный Гай-Кодзор - одно из самых быстро растущих и процветающих селений Краснодарского края. Большую часть его населения составляют армяне. На улицах Гай-Кодзора можно постоянно услышать армянскую речь, в том числе древний амшенский диалект".

Вот так, армяне тут самые "древние".

Местных жителей края неармянского происхождения естественно возмутила эта армянская статья с посягательствами на русскую историю:

Владимир Петренко

"Казачья станица, а не армянский поселок"

Егор

"Маленькая армения может быть только на территории государства Армения! Роток не разевайте на чужое!"

Любомир Коханович



"Среди армян есть твердое убеждение, что когда русские пришли на Кубань, вокруг были армянские поселения с тысячилетними погостами. Осталось провести референдум".

Алекс Вест



"Не нация и не коренной народ. В России зарятся на русские земли? Баку выходит прав в разгоне сепаратистов из Карабаха"

Сергеев Илья

"Автор, напомню вам историю. Кавказ, в том числе его Черноморское побережье, осваивали и где-то завоевывали русский солдат и русский казак. А уже следом за ними шли торговцы, маркитанты, переселенцы из других районов страны, в том числе и русские крестьяне, армяне, греки, немцы и т.д.И строили они общую страну, а не место компактного проживания отдельных национальностей, не маленькую Армению, не маленькую Грецию и т.д".

Антон

"Нет ни маленькой и никакой другой армении на территории России, и никогда не будет, не смотря на ваши потуги".

Чойбалсан

"Скоро хачкары свои налепят и с пеной на губах будут доказывать, что это исконно армянская земля. У россиян не за горами новый Карабах!"

Гая Д. Be friendly

"Ничего, армянское название месту уже дали, завтра будут кричать, что жили здесь до денозавров, а не переселились сюда в начале ХХ века)) И это-исконно армянская земля, где они жили всегда".