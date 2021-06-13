"После саммита НАТО я совершу визит в Азербайджан".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сегодня на пресс-конференции перед поездкой в Брюссель заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что турецко-азербайджанское братство является основой для мира и благополучия в регионе: "Одержав историческую победу в Карабахе, Азербайджан положил конец 30-летней оккупации. Эта победа заложила основу для стабильного мира в регионе".

Р.Эрдоган подчеркнул, что нежелательно, чтобы в Армении препятствовали этому миру из-за внутриполитических интересов и напомнил о том, что 10 декабря прошлого года присутствовал на Параде победы в Баку, став свидетелем справедливого успеха Азербайджана: "На этот раз я совершу поездку в Шушу, на земли, на которых была одержана Победа".