Азербайджанская армия показала, что способна защитить свою страну и противостоять любому агрессору

Азербайджанская армия показала, что она в состоянии защитить свою страну, способна противостоять любому агрессору, посягающему на земли нашей Родины.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

По его словам, армия для любого народа является одним из основных символов государственности. Не случайно Общенациональный лидер Гейдар Алиев, будучи руководителем Советского Азербайджана, уделял большое внимание подготовке национальных военных кадров. С этой целью в 1971 году в Баку было создано военное училище имени Нахчыванского. Через эту военную школу прошли тысячи молодых людей со всего Азербайджана. Эти ребята стали впоследствии генералами, руководителями военных подразделений, отличными командирами, продемонстрировавшими высокий профессионализм на поле боя.

"Гейдар Алиев уделял большое внимание военной подготовке азербайджанской молодежи как в Вооруженных Силах, так и на специальных уроках в средней школе. После возвращения к власти в июле 1993 года, он, в первую очередь, распустил незаконные военные формирования, создал ВС под централизованным военным командованием. В республике возобновилась серьезная подготовка профессиональных военных кадров, обучение молодых командиров. За основу брался опыт дружественных нам стран, в частности братской Турции. В результате за короткое время удалось сформировать основу будущей сильной армии. С каждым годом с увеличением государственного бюджета, рос и оборонный бюджет, приобреталось самое современное вооружение, строились отвечающие высоким стандартам военчасти, военные городки и другие объекты военного назначения", - отметил наш собеседник.

Парламентарий подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев продолжил дело Общенационального лидера. Закупалось современное оружие, проводились масштабные учения, азербайджанские военнослужащие участвовали в командно-штабных учениях НАТО, укреплялись братские отношения в военно-технической сфере между Азербайджаном и Турцией. Азербайджан шаг за шагом строил армию, которая несколько лет назад вошла в число 50 сильнейших армий мира.

Мирзазаде напомнил, что в апрельских боях 2016 года азербайджанская армия показала, что способна прорвать любую оборону противника, взять любые укрепления.

"44-дневная Отечественная война стала демонстрацией мощи, профессионализма и современности Вооруженных Сил Азербайджана. Все военные подразделения, независимо от подчинения, участвовали в этих боях, и все показали высокие результаты. И не было случая, чтобы наши воины отступали и оставляли освобожденные земли. А хваленая армянская армия бежала при приближении азербайджанских войск. Наступление наших ВС создавало панику среди армян и дезорганизовывало их.

Успех азербайджанской армии - это результат правильной военной политики Президента Ильхама Алиева, это следствие нерушимого союза народа и армии, результат реформ Вооруженных Сил, проводившихся главой государства. И сегодня наша армия впервые отмечает свой праздник в условиях полного освобождения ранее оккупированных Арменией территорий. Азербайджанская армия показала, что она в состоянии защитить свою страну, способна противостоять любому агрессору, посягающему на земли нашей Родины. Многие военно-аналитические центры изучают сегодня опыт ведения боевых действий Азербайджаном. Азербайджанский народ гордится своими ВС, своими солдатами и офицерами. ВС Азербайджана - это наша гордость", - резюмировал Айдын Мирзазаде.

Лейла Таривердиева