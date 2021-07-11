Их мифический мир оторван от реальности

Нападки Армении на посла Украины в Азербайджане отражают мифический армянский мир, оторванный от реальности.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом британский профессор Национального университета Украины "Киево-Могилянская академия" Тарас Кузио написал на своей странице в Твиттер.

Он отметил, что Азербайджан, который освободил свои земли, не может "оккупировать" территории, признанные во всем мире азербайджанскими.

Отметим, что публикация посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского в соцсетях вызвала агрессивную реакцию в Армении.

"Мечты сбываются! Я побывал в городе Шуше, сердце Карабаха и духовной столице азербайджанского народа! Это первое знакомство как с великим историко-культурным наследием, так и с масштабными проектами реконструкции освобожденных территорий", - написал он.

Кроме того, посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе поделился своими впечатлениями о поездке в Шушу: "Рад быть в городе Шуше, который является жемчужиной Карабаха и культурной столицей Азербайджана. Передаю привет и наилучшие пожелания всем моим азербайджанским друзьям. Желаю всем поскорее посетить эти прекрасные земли".

Напомним, что 9 июля представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, в том числе послы зарубежных стран и военные атташе, а также руководители представительств международных организаций совершили поездку в город Шушу.

В рамках визита иностранные дипломаты посетили ряд исторических и религиозно-архитектурных памятников, центральную площадь города, мечети Саатлы, Юхары Гёвхар-ага, Ашагы Гёвхар-ага, родник Хан Гызы, крепостные стены, дворец Панахали хана, церковь Казанчи и другие места.