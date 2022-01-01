Армянам следует снять розовые очки - война проиграна, причём безнадежно

Автор: Тофик Аббасов

Армянам пора взяться за ум, перестать заниматься вредительством, расстаться с бредовыми идеями о реванше, мечтами поставить Азербайджан на колени и так далее. Это все фантазии провокаторов, заработавших в свое время немалые дивиденды на политике агрессии, противостояния и ненависти. Сегодня армянам надо избавляться от морали отчуждения и присоединиться к работе по превращению Южного Кавказа в цветущий край. Расцвет региона после завершения конфликта произойдет и без Армении, но у нее есть шанс получить от сотрудничества и мира намного больше, чем от политики противостояния.

Мифические россказни армян о том, что в Карабахе для них еще не все потеряно, заявления, что в зону ответственности миротворцев вернулись чуть ли не пятьдесят тысяч человек, что вопрос статуса остается на повестке - все это не соответствует действительности. Эти разговоры находятся не просто за пределами здравой логики. В мире нет подобного прецедента. Не случайно Президент Азербайджана предлагает тем, кто печется о статусе для армян Карабаха, предоставить им статус на своих территориях. В мире немало стран, где проживает гораздо больше армян, чем в Азербайджане. Все помнят слова Владимира Путина о том, что в России армян больше, чем в самой Армении. Армения сегодня переживает жесточайшую депопуляцию. А все потому, что люди, которые подвели свой народ, подставили армянскую государственность, продолжают гнуть деструктивную линию, обещая армянам Азербайджана какой-то статус. Война проиграна, и такая настойчивость говорит о том, что проигравшая сторона никаких выводов не сделала. Армянам следует снять розовые очки и взглянуть на мир новым взглядом. Война проиграна и проиграна безнадежно. Не случайно Президент Ильхам Алиев напоминает, что железный кулак никуда не делся, находится в рабочей состоянии и при необходимости вновь даст о себе знать.

Все силы, которые настаивают на том, что официальный Баку должен предоставить азербайджанским армянам какие-то особые возможности и статус, это все разговоры в пользу аферистов. Глашатаи этой кривой политики являются истинными врагами армянского народа. Они прекрасно понимают, что ложные цели и мифические приоритеты, которыми руководствуются армянские руководители на протяжении почти трех десятилетий - все это закончилось очень печально для армянского народа. Армения барахтается в тисках жесточайшего кризиса, ни один инвестор даже не смотрит в сторону этой страны и аккуратно обходит ее стороной, потому что нельзя вкладывать деньги в страну, которая ведет невнятную политику, провоцирует новые скандалы, дестабилизацию и порождает новые риски.

Кто-то упорно ведет армян ложным путем. Есть люди, получающие дивиденды на этих играх. Не случайно в Штатах, в Европе политические демагоги постоянно поднимают вопрос "агрессии Азербайджана" против армян Карабаха. Это полный вздор, потому что страна не может совершать агрессию против своих собственных территорий. Если армяне хотят новой, нормальной жизни, они должны отказаться от тех приоритетов, которые довели их до ручки. У этих приоритетов нет никаких шансов, даже при том, что некоторые российские политики, какие-то деятели пытаются заработать на карабахской карте. Азербайджан не для того вел борьбу тридцать лет, сражался на фронтах 44 дня, чтобы снова идти на поводу у авантюристов и политических иллюзионистов. Они как раз таки очень сильно бьют по интересам самого армянского народа. Если армяне Карабаха образумятся, избавятся от своих мракобесов, Азербайджан даст им прекрасный шанс интегрироваться в азербайджанское общество.

Конечно, стереть все, что было, будет не так уж просто, но в мире есть примеры, когда народы воевали столетиями, как, например, французы и немцы. На протяжении пяти столетий они воевали и уничтожали друг друга, а сегодня между ними нет никаких границ. Они простились со своим прошлым. Дело не в том, что кто-то забыл, кто-то простил, просто они решили перешагнуть через этот очень трудный нравственный Рубикон. Армянам, думаю, нужно брать за пример именно такие моменты, предоставляемые историей. Нельзя все время воевать, нужно еще и жить. Нельзя жить прошлым. Надо закрыть окончательно двери, которые ведут в прошлое, чтобы перестроиться и навести резкость на происходящее сегодня. Без этого у армян никаких шансов нет. Азербайджан завоевал свою Победу ценой жизни шехидов, и мы никогда эту Победу не отдадим. Не для того мы жили этой Победой почти тридцать лет, теряли людей.

Настало время окончательно перевернуть эту страницу истории.