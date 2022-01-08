Армяне грозятся устроить "Ходжалы 2.0" в Казахстане

Автор: Байрам Эльшадов

О событиях в Казахстане ходит много разговоров и выдвигается много предположений. Напомним, 6 января президент Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ с просьбой о помощи. Россия, Беларусь, Таджикистан, Армения и, в последний момент, Кыргызстан, направили в Казахстан своих военнослужащих. По этому поводу озвучиваются различные мнения и точки зрения.

Некоторые политические круги считают ввод сил ОДКБ в Казахстан преждевременным шагом. Однако данная категория людей в упор не хочет осознать, что ситуация в Казахстане стремительно вышла из-под контроля. Воспользовавшись недовольством граждан Казахстана повышением тарифов на газ, множество криминальных элементов и рецидивистов устроили в стране хаос, мародеры начали грабить банки, торговые центры, магазины, объекты общественного питания, даже дома простых граждан. Сообщается о зверских убийствах сотрудников правоохранительных органов со стороны зачинщиков беспорядков.

Но перейдем к главному моменту, который многим экспертам показался абсурдом - Армения отправила в Казахстан 70 военнослужащих. То есть, потерпевшие сокрушительное поражение, не обладающие необходимыми боевыми навыками, склонные к дезертирству армянские военнослужащие будут "защищать или охранять" стратегически важные объекты в Казахстане? На них висит ярлык лузеров и в Казахстане армянские вояки будут выглядеть лишь в качестве символа провала.

Примечательно, как отреагировал на данную информацию армянский сегмент соцсетей. Среди комментариев можно встретить язвительные насмешки в адрес премьер-министра Никола Пашиняна, который придя во власть с улицы и называя себя "демократом" посылает солдат усмирять граждан чужой страны. Однако самой вопиющей реакцией оказалось желание радикально настроенных армян устроить геноцид казахам, подобным в Ходжалы, где в 1992 году произошло массовое убийство азербайджанцев со стороны армянских вооружённых формирований.

Так, армянский фашистский элемент, именующий себя Араиком Абрамяном опубликовал пост следующего содержания: "Скоро устроим казахам свой Ходжалу" (орфография автора поста сохранена - ред.)

Вся та грязь, что скрывается за одним этим выражением, уже омерзительна. Цинизм и гордость, с которым говорит автор комментария об этом ужасном кровавом преступлении, учиненном его соотечественниками, и которым он грозит казахскому народу - наглядное доказательство истинного армянского фашизма. Фашизма, который свидетельствует о грязной расистской политике, основанной на чрезмерной дикости и жестокости в отношении тюркских народов.

"Мнение" Абрамяна поддержали и другие армяне, и стоит еще раз отметить - таких армян находится в довольно большом количестве. Так, некий Арсен Бабаян, в ответ на публикацию Араика Абрамяна пишет: "А я лично рад что наших туда отправили. Пусть накажут этих дикарей, эти казахи по сути те же самые азери и турки, только узкоглазые, так что работайте братья" (орфография и пунктуация автора сохранены - ред.)

Другой последователь армянского фашизма Арутюн Акопян написал: "Верю в наших парней, надеюсь помогут усмерить беснующийся кочевой скот, также жду видео отчеты как наши ребята развлекаются с Айгульками и Жансаями" (орфография и пунктуация автора сохранены - ред.)

Какой вывод можно сделать из вышеперечисленного? Среди армянского народа до сих пор находятся особи, являющиеся дикарями в человеческом обличье, типичными расистами с фашистским образом мышления. Таких пока еще предостаточно и Армении видимо еще предстоит пройти долгий путь денацификации части граждан.