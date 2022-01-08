В Азербайджанской Армии подготовлен план борьбы с наркоманией

В Азербайджанской Армии подготовлен совместный план мероприятий на 2022 учебный год по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, согласно плану, в рамках просветительских мероприятий, проводимых в нашей стране в сфере борьбы с наркоманией, предусмотрено проведение семинаров и встреч в воинских частях и соединениях Азербайджанской Армии, а также в специальных военно-учебных заведениях.

На мероприятиях будет представлена подробная информация о работе, проводимой по предотвращению пристрастия молодежи к этим пагубным привычкам, мерах по борьбе с наркоманией в Азербайджанской Армии, в том числе о разрушительном воздействии наркотиков на организм человека, этапах формирования наркозависимости, трагических последствиях, обусловленных употреблением наркотиков, и другим темам.

На семинарах и встречах будут даны ответы на интересующие военнослужащих вопросы.