Милонов порочит партию "Единая Россия" своим безответственным поведением

Депутат Госдумы России Виталий Милонов в очередной раз совершил незаконный визит на территорию Азербайджана.

Член правящей партии "Единая Россия" в дни Нового года совершил незаконный визит на временно подконтрольные российским миротворцам территории Азербайджана, где провел ряд встреч. Этот шаг Милонова стал причиной серьезного протеста со стороны руководства Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо председателю партии "Единая Россия" Дмитрию Медведеву, в котором выразил решительный протест против незаконного визита члена возглавляемой Медведевым партии на территорию Азербайджана.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джавид Османов, комментируя данный вопрос Trend, отметил, что это не первый незаконный визит Милонова на территорию Азербайджана, передает Day.Az.

"Виталий Милонов, будучи членом законодательного органа и ответственным лицом правящей партии России, подобными незаконными визитами нарушает законы и демонстрирует неуважение по отношению к своей партии. Милонов как член законодательного органа, как лицо, ответственное за соблюдение законов, сам неуважительно относится к законам, хотя должен знать, что эти территории являются историческими землями Азербайджана и для визита на них в первую очередь необходимо получить разрешение азербайджанских властей", - сказал Османов.

Депутат подчеркнул, что Милонов порочит имя партии "Единая Россия" своим безответственным поведением и в некотором смысле неуважительно относится и к самой России.

"Отмечу, что именно при посредничестве президента России 10 ноября 2020 года было подписано трехстороннее заявление по итогам 44-дневной Отечественной войны, в котором отражен ряд вопросов. Сам Владимир Путин отметил, что в рамках международного права эти территории являются территориями Азербайджана. Надеемся, что правящая партия России предпримет соответствующие шаги и таким незаконным и безответственным действиям Милонова будет положен конец", - подчеркнул Османов.

Политолог Шабнам Гасанова сообщила Trend, что Милонов не раз демонстрировал неуважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и ранее использовал оскорбительные выражения в адрес азербайджанского народа.

"Естественно, мы еще раз продемонстрировали свою твердую позицию по этим вопросам. Ханкенди, Ходжалы, Аскеран - все эти земли являются азербайджанскими, и визиты на эти территории должны осуществляться в рамках законодательства Азербайджана.

Отмечу, что Милонов известен в Азербайджане и Турции своей антагонистической позицией. Считаю, что контроль за процессами, происходящими в регионе, незамедлительная и решительная реакция Азербайджана на подобные действия является весьма справедливой позицией и правильным решением. На азербайджанской земле нет места сепаратистско-террористическим формированиям и тем, кто их поддерживает.

Полагаю, что это - однозначно серьезное предупреждение. Партия, представителем которой является Милонов, также должна с чувствительностью подходить к этим вопросам. Мы всегда заявляли, что Азербайджан заинтересован в построении отношений с любым соседним государством в позитивном, конструктивном направлении. Также необходимо отметить, что Азербайджан решителен в вопросе территориальной целостности и суверенитета и заявляет, что никому не пойдет на уступки по данному вопросу", - отметила политолог.