Антиазербайджанская кампания Пекресс и Земмура по заказу армянских хозяев

Автор: Пярвин Мирзазаде

Судя по последним событиям у многих складывается впечатление, что судьба предстоящих в апреле 2022 года президентских выборов во Франции будет решаться за счёт того, за кого проголосуют представители французской армянской диаспоры, которые как правило, поддерживают кандидатов от правых.

Вот почему кандидаты от самых радикальных националистических сил стараются сделать все, чтобы завоевать их благосклонность.

Для этого кандидаты на пост президента Франции В. Пекресс и Э. Земмур первым делом бросились не на встречи с французскими избирателями, а отправились в Ереван для проведения встреч, как будто результат выборов будет зависеть от того, насколько им удастся завоевать симпатии армянских политиков, которые укажут диаспоре за кого нужно голосовать.

Первым в Ереван прибыл господин Э. Земмур, который находится на самом крайнем фланге правых, отличающийся исключительной ксенофобией и исламофобией. Видимо мечтая отомстить всем мусульманам за потерянную в Алжире (откуда он родом) собственность, этот псевдопатриот на всех встречах бубнил о том, что никогда не оставит "братскую" Армению одну, так как она маленький христианский остров в большом бурном исламском океане.

Очевидно у господина Э. Земмура есть пробелы в географии а то бы он знал, что у Армении есть ещё такой сосед как Грузия, население которой в большинстве является христианским. Но для незнайки Э. Земмура это не важно, важен эффект от шоу, продемонстрированный своим спонсорам из армянской диаспоры.

Проармянские кандидаты на пост президента Франции просто устроили соревнование: кто отличится больше в "любви" к Армении, тот и получит голоса в виде приза.

Однако у Э. Земмура хватило ума не идти слепо на поводу у своих поводырей из диаспоры и не посещать тайком территорию Карабахского региона Азербайджана, показав своё истинное лицо платного наймита.

Однако организаторы антиазербайджанских провокаций не удовлетворились "громкими" заявлениями господина Э. Земмура посчитав это недостаточным, да и имидж ярого ненавистника всех мусульман и его подмоченная репутация явно не даёт ему реальных шансов на победу на выборах.

Решением французского суда совсем недавно этот политик, несмотря на свой статус кандидата в президенты, был признан виновным в нарушении французских законов за расистские высказывания и за это был осужден к уплате денежного штрафа.

Потерпев провал с Э. Земмуром, организаторы тюркофобского шоу вытащили свой запасной вариант-кандидата от партии "Вперёд Республика", главу региона Иль де Франс мадам Валери Пекресс, которую давно усиленно подкармливают в качестве "восходящей звёзды" проармянской французской политики.

Эта мадам всегда отличалась особой ненавистью ко всему что связано с Азербайджаном и Турцией, так как уже долгое время имеет крепкие "деловые узы" с представителями радикальных националистических армянских организаций.

Взяв на вооружение своей предвыборной компании лозунги борьбы с незаконной миграцией, а также пропагандируя свое желание "очистить" Францию от чуждого, по ее мнению, "пришлого" элемента, В. Пекресс надеется отобрать голоса консервативных избирателей у своих главных конкурентов-нынешнего президента Э. Макрона и лидера Национального Фронта Мари Ле Пен, которые судя по опросам пока опережают ее по популярности.

Для того чтобы вырваться вперёд, мадам В. Пекресс сделала ставку на свои старые контакты с армянской диаспорой, которые организовали ее визит в Ереван, где она клялась в вечной дружбе Армении и желанием оказать "всестороннюю" помощь, обещая в случае избрания сразу же признать независимость некоего "арцаха", который уже гниет на свалке истории.

Для этого В. Пекресс со своими подельниками-бывшим Министром и еврокомиссаром М. Барнье и членом Сената Б. Ретайо, в "лучших" традициях детективного жанра проникла на территорию Карабахского региона Азербайджана, временно контролируемую российскими миротворцами, провела встречи с лидерами сепаратистов и быстренько ретировалась обратно.

Посещение этого региона, неотъемлемой части Азербайджана иностранными гражданами без разрешения властей, а также соответствующей визы, является грубейшим нарушением Конституции, законов Азербайджана и уголовно наказуемым преступлением.

Мало того, соответствующие статьи за аналогичные правонарушения есть кстати и в законодательстве Франции, а также других европейских государств.

Сделав своё подлое дело и вернувшись обратно во Францию, мадам В. Пекресс быстро отчиталась перед своими армянскими спонсорами за проделанную работу, получив очередное "пожертвование" в свой предвыборной фонд и с чувством удовлетворения, что подложила "свинью" своему главному конкуренту-президенту Э. Макрону и продолжила предвыборную компанию.

Но не тут то было. Тайный "вояж" В. Пекресс на международно признанную территорию Азербайджана вызвал справедливое негодование властей страны, которые немедленно направили ноту протеста Посольству Франции в Баку и включили новоявленную "Никиту" в "чёрный список" иностранцев, которым запрещён въезд на территорию Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев в своём интервью азербайджанским телеканалам высказал своё возмущение этим незаконным тайным визитом мадам В. Пекресс, миротворцами пропустившим ее и отметил, что если бы власти знали бы об этом визите, то не дали бы возможность ей уехать обратно.

Казалось бы мадам В. Пекресс должна была сделать вывод, замолчать в тряпочку и заняться наконец внутрифранцузскими проблемами. Но вместо этого наоборот, затеяла истерическую компанию требуя, чтобы французские власти защитили ее, так как по ее мнению, кандидат в президенты Франции может делать все что хочет и ездить куда хочет.

Для своей защиты мадам В. Пекресс подключила всех своих сторонников из выдвинувшей ее партии "Вперёд Республика", которая возникла на осколках известной партии сторонников генерала Ш. Де Голля "Объединение в поддержку Республики".

К сожалению, от идеологии великого француза Ш. Де Голля у В. Пекресс и ее прихлебателей ничего не осталось кроме портретов генерала. Напротив, их идеи стали похожи на радикальные ксенофобские националистические лозунги их соперников из Национального фронта. Чтобы поддержать своего лидера, представители этой партии в Парламенте Франции и Европейском парламенте обратились с письмом-требованием к президенту Франции принять "меры" против Азербайджана за то, что он требует уважения своего суверенитета.

Само обращение-это высший образец фарисейства, клеветы и безграмотности. Эти господа, которые хвалятся своим образованием, культурой и приверженностью европейским ценностям, откровенно взяв сторону Армении, ставят под сомнение принадлежность Карабахского региона Азербайджану, что в корне противоречит 4 резолюциям СБ ООН, решениям Лиссабонского саммита ОБСЕ 1996 года, протоколу об установлении дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией, а также подписанным двусторонним межгосударственным соглашениям и договорам, где Франция признаёт территориальную целостность Азербайджана.

Более того Франция, которая в настоящее время председательствует в ЕС, неоднократно подтверждала территориальную целостность Азербайджана в рамках программы Восточного Партнерства и решениях саммитов ЕС.

Таким образом, некоторые французские парламентарии, которые решили по "новому" трактовать международное право и обязательства своей страны, в угоду армянскому лобби развязали "холодную" войну против Азербайджана.

Для этого они использовали трибуну Национального собрания Франции, где один из депутатов (совсем сошедший с ума и вообразивший, что французы избирают мадам В. Пекресс президентом Армении) в пренебрежительной манере не достойной члена Парламента, потребовал у главы МИД Франции объяснений, почему видите ли правительство не "защищает" кандидата на пост президента от ответственности за нарушение законов Азербайджана, Франции и объединённой Европы, которые считают преступлением посягательство на территориальную целостность любой страны.

Испугавшийся Министр Ж. Ле- Дриан, который видимо решил, что даже в случае переизбрания президентом Э. Макрона у него нет шансов остаться членом правительства и нужно задуматься о своём будущем в угоду конкурентам, вдруг стал давать несправедливую оценку высказываниям главы Азербайджанского государства, поддержав абсолютно несоответствующее международному праву и законам собственной страны "право" кандидата в президенты плевать на них и ездить куда ей заблагорассудится.

Он сразу же повторил свои известные слова, сказанные им во время Второй Карабахской Войны о том, что Франция всегда рядом с Арменией, в очередной раз кланяясь армянскому лобби.

Такая недвусмысленная позиция главы МИД ничего кроме удивления вызывать не может. Кому как не ему известно о том, что, во-первых, Карабах это Азербайджан, во-вторых, пересечение границы иностранного государства без разрешения является нарушением закона, а в-третьих, что его позиция противоречит позиции президента Э. Макрона, который на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым в Брюсселе высказался за расширение сотрудничества между двумя странами и давно признал, что Карабахский регион неотъемлемая часть Азербайджана.

Хотя сразу господин Ж. Ле-Дриан поспешил сделать оговорку, что при визитах за рубеж руководители регионов и депутаты парламента Франции должны информировать МИД, чем косвенно подтвердил, что созданная конкурентами проблема есть результат их провокации.

Ответ из Баку не заставил себя долго ждать. МИД Азербайджана сделав заявление расставил все точки над i указав, что позиция главы МИД Франции не соответствует международному праву и позиции президента Э. Макрона, высказанную ранее в ходе встречи в Брюсселе.

Не остался в стороне и Милли Меджлис (Парламент) Азербайджана, члены которого высказали резкий протест против выступления главного французского дипломата, потребовав извинений за грубое вмешательство во внутренние дела и неуважение к международному праву.

А что думали в Париже, когда разворачивали эту антиазербайджанскую компанию по заказу армянских хозяев? Думали, что Азербайджан смолчит испугавшись того, что Франция ядерная держава или промолчит о том, что граждане Франции нагло нарушают суверенитет, территориальную целостность и законы страны во имя своих предвыборных стремлений?

Порой цинизм, с которым эти политиканы пытаются прикрыть свои темные дела, перехлёстывает через край. Думается, что вся эта компания окончится также, как и все предыдущие-полным провалом и потерей международного авторитета, в особенности в период председательствования Франции в ЕС, о реформировании которого так любят говорить официальные лица в Париже.

Таким образом, врагам Азербайджана и Франции удалось в очередной раз спровоцировать конфликтную ситуацию в интересах армянской стороны, поставив интересы третьего государства выше национальных интересов своей страны. Ведь Франция, являясь сопредседателем Минской группы ОБСЕ, должна быть полностью нейтральной и беспристрастной, но слова главы МИД свидетельствуют об обратном, что противоречит мандату сопредседателя.

Как ещё можно после этого доверять сопредседателям, когда один из них - Франция открыто заявляет о том, что она занимает проармянскую позицию. Таким своим односторонним заявлением для того чтобы удовлетворить внутриполитические проблемы, представитель страны посредника фактически ставит крест на всей своей деятельности.

Поражает тот факт, как глава МИД постоянного члена СБ ООН, использует двойные стандарты в отношении Азербайджана, отказывая в праве защиты своей территории и суверенитета лишь потому, что азербайджанцы тюрки и мусульмане. Типичное проявление исламофобии и тюркофобии, ведь по отношению к территориальной целостности других европейских государств, представители западных стран с пеной у рта готовы сделать все, вплоть до отправки войск.

Двуличие и лицемерие французских политиков, которые готовы порвать друг друга на куски, лишь бы занять тёплое место хозяина Елисейского дворца, порой доходит до того, что забыв про собственных граждан, они стараются понравиться неким богатым дядям и тетям, которые готовы развязать новые войны во имя утопических идей о "Великой Армении".

Такие "карманные" политики игнорируют не только законы Азербайджана, но делают все, чтобы своими вызывающими действиями ввергнуть "любимую" ими Армению в новую войну. Хотелось бы напомнить этим "защитникам" ложных европейских ценностей о том, что сама Франция переживает нелёгкие времена и в любой момент может стать мишенью для сепаратистских движений на Корсике, в Бретани, в французской части Страны Басков, где сильны сепаратистские настроения.

Последние события на Мартинике, Гваделупе и Новой Каледонии показывают, что не все жители этих заморских департаментов желают быть частью Франции, особенно после разгула расизма и ксенофобии в метрополии. До сих пор остаётся в подвешенном состоянии вопрос принадлежности острова Майотта, который хоть и объявлен частью Франции, но продолжает считаться народом Коморских островов, как его составная часть и признаётся Африканским Союзом как незаконно отторгнутая территория.

Не все в порядке в отношениях Франции со своими бывшими колониями в Африке: Алжире, Мали, ЦАР и другими, народам которых надоело жить под диктовку Парижа. Наверное тем, кто пытается реанимировать колониализм пора понять, что мир уже не тот и насильно прививать свой вариант цивилизации невозможно.

Несомненно последние события отразятся на азербайджано- французских отношениях, в которых только наметился определенный прогресс и это может замедлить экономическое сотрудничество между двумя странами, что несомненно скажется на товарообороте и окажет негативное влияние на экономику Франции, где наблюдается рост безработицы и инфляции. Врядли мадам В. Пекресс и ее сторонники могут предложить бедную и дышащую на ладан Армению в качестве альтернативы богатому и экономически развитому Азербайджану, который мог бы обеспечить своими выгодными заказами тысячи рабочих мест во Франции и прибыль французским компаниям.

Но кажется, что мадам В. Пекресс и ей подобным до лампочки интересы французов, им важнее выполнение поручений их богатых спонсоров, которые хотят повернуть историю вспять.

Абсолютно ничего не смысля во внешней политике и дипломатии, французские политиканы не понимают, что подобные действия и незаконные визиты принесут больше вреда самому же армянскому населению Карабахского региона, об интересах которых они "пекутся".

Уже воодушевленные этими действиями французских "гостей" и в надежде на их обещания о "скором" признании, лидеры сепаратистов и непримиримые политики в Ереване стали вести себя вызывающе и делать всяческие воинствующие заявления не понимая, что терпение Азербайджана не безгранично и результаты очередной терапией железным азербайджанским кулаком будут для них катастрофичны.

Причём "друзья" армянского народа в далёком Париже их не спасут от справедливого возмездия. Если Н. Пашинян и его "революционная" команда пока это не поняли, то это их беда. Н. Пашинян прекрасно знает, что слова Президента Ильхама Алиева никогда не расходятся с делом, армянской стороне пора прекращать провокационные действия по вовлечению третьих сторон, иначе им уже никто не поможет.

Как известно, во Франции и других странах Запада нашли убежище несколько представителей радикальной азербайджанской оппозиции, которые день и ночь напролёт льют в интернет пространстве крокодиловы слёзы по "бедному" азербайджанскому народу, который по их словам, чуть ли не "умирает" с голоду. При этом эти "радетели" демократии стремятся представить себя как чуть ли ни единственные истинные "защитники" интересов Азербайджана.

Так вот эти новоявленные "квислинги" коллаборационисты делают вид, что ничего не слышат и не знают о развёрнутой во Франции антиазербайджанской компании, их это как бы не касается. Безусловно это их не касается, ведь они страшно далеки от проблем Азербайджанского народа и борьба за территориальную целостность страны не их конек, потому что для этих "борцов" за права человека вид на жительство в тихой тёплой Европе на подачки от всевозможных спонсоров дороже родной земли и жизни тысяч соотечественников.

Ни разу ни один из них не поднял голос и не осудил поведение В. Пекресс и ей подобных, не вышел на улицу с протестом, потому что для них Карабах и Азербайджан-это чужая земля. Им ведь хорошо там, где они сейчас живут и откуда льют ушата грязи на страну, где живут уже чужие для них люди.

Для тех французских политиков, которые до сих пор не поняли, что повернуть историю вспять невозможно и в регионе давно уже сложилась новая геополитическая ситуация, наверняка лучше было бы заняться проблемами своей страны, а не ловить рыбку в мутной воде и не раскручивать заново спираль затухшего конфликта.

Наверное во Франции найдётся немало трезвомыслящих патриотов которые видят, что такие действия этих лживых, купленных политиков несут вред национальным интересам государства и которые сумеют поставить их на место.

Проблема, искусственно созданная мадам В. Пекресс и ей подобных показывает, что таких врагов нужно и можно остановить применив против них французский вариант: использовав правовую систему государства привлечь к ответственности за нарушение законов Франции, которые предусматривают судебную ответственность за незаконное пересечение границы и призывы к расчленению территории другого государства.

В этом случае предвыборная президентская компания госпожи В. Пекресс быстро закончится раз и навсегда, положив конец всем ее амбициям.