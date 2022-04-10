Служение интересам народа как одна из важнейших целей Президента Ильхама Алиева

Автор: Пярвин Мирзазаде

4 года назад, 11 апреля 2018 года в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы, на которых, как и ожидалось, с большим отрывом (с результатом 86,03%) победил действующий Президент Ильхам Алиев.

Таким образом, глава Азербайджанского государства получил ещё один мандат на следующие 7 лет, что свидетельствует о его высокой популярности и авторитете среди населения страны.

Как известно, ещё в 2016 году в Азербайджане прошёл референдум о внесении изменений в Конституцию страны, согласно которым срок полномочий главы государства был увеличен до 7 лет, были введены посты Первого вице президента и вице президентов, а также некоторые другие поправки в основной закон страны.

Президент Ильхам Алиев, который неоднократно избирался Главой государства начиная с 2003 года, побеждая на президентских выборах 2003, 2008 и 2013 годов, пошёл на беспрецедентный шаг, объявив о досрочных выборах, чтобы ещё раз получить мандат доверия азербайджанского народа, который всецело одобряет проводимую им внешнюю и внутреннюю политику.

Внесённые в Конституцию изменения и дополнения были направлены на дальнейшую демократизацию, усилению роли гражданского общества и разделения властей. Строительство нового независимого Азербайджана требует периодически модернизировать основы государственного управления, соответственно текущему моменту.

То что Президент Ильхам Алиев имеет огромный рейтинг и пользуется полным доверием азербайджанского народа всегда проявляется как в ходе президентских, так и парламентских выборов, когда большинство населения Азербайджана голосует лично за него и возглавляемую им правящую партию "Йени Азербайджан".

Такая популярность Президента Ильхама Алиева вызвана прежде всего тем, что под его руководством Азербайджан стал не только одним из региональных лидеров, но и влиятельным игроком на международной арене, с мнением которого считаются и большие государства, и международные организации.

Продолжив курс на превращение Азербайджана в современное светское развитое государство, Президент Ильхам Алиев за короткое время сделал немало для развития инфраструктуры страны, модернизации промышленности и сельского хозяйства, направив значительные средства полученные от добычи нефти и газа в эти сферы.

На сегодняшний день экономический потенциал Азербайджана можно сравнивать с потенциалом некоторых развитых стран мира, сопоставимым по количеству населения и размерам территории. Главной целью проводимой политики Президента Ильхама Алиева всегда было и есть достижение главной цели - восстановление территориальной целостности Азербайджана, возвращение почти 1 миллиона беженцев в места своего проживания и обеспечения обороноспособности страны.

Проводя независимую сбалансированную внешнюю политику и исходя из национальных интересов, Президент Ильхам Алиев вывел Азербайджан не только в лидеры региона, но и превратил в одну из ведущих стран мира, которая председательствует сегодня в Движении Неприсоединения.

Получив очередной мандат доверия азербайджанского народа в апреле 2018 года, Президент Ильхам Алиев продолжил свои титанические усилия по интеграции Азербайджана в мировую систему безопасности, которая переживает в настоящее время нелегкие времена. То что азербайджанский народ сделал свой правильный выбор ещё доказали события последних лет, когда мир вошёл в период тяжелого кризиса, вызванного пандемией коронавируса, региональными конфликтами и войнами.

Все глобальные транспортные и энергетические проекты, которые были осуществлены в период руководства страной Президентом Ильхамом Алиевым, оказались остро востребованы в этих новых непростых условиях, обеспечив необходимые логистические нужды Евроазиатского субконтинента. После того, как весь мир оказался в условиях глобального карантина начиная с марта 2020 года, оказалось, что построенные железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс, новый порт Алят на Каспийском море, новые международные аэропорты, стали важными транзитными перевалочными пунктами по транспортировке транзитных грузов, в том числе медикаментов и медицинского оборудования для борьбы с пандемией коронавируса.

Построенные газопроводы проектов TAP/TANAP Южного газового коридора стали важным альтернативным источником обеспечения энергетической безопасности Европы, значение которых возросло в последнее время в свете событий в Украине.

Проведённые в сельском хозяйстве под руководством Президента Ильхама Алиева реформы привели к тому, что в стране были осуществлены необходимые меры по обеспечению продовольственной безопасности и то, что Азербайджан стал одним из ведущих экспортеров сельхозпродукции в соседние страны.

Одним из основных направлений экономической политики Президента Ильхама Алиева является переориентация экономики с нефтегазового сектора на ненефтяной, повышение производства и импортозамещения средств производства и товаров потребления. Уже есть значительные успехи в этой сфере, что несомненно играет свою роль в укрепление независимой экономики.

Главным достижением Президента Ильхама Алиева, которое навсегда будет вписано в историю Азербайджана золотыми буквами, является одержанная Победа в 44-х дневной Второй Карабахской Войне, которая завершилась разгромом Армении, освобождением оккупированных территорий и окончанием застарелого кровавого конфликта.

На протяжении всей войны Президент Ильхам Алиев проявил себя не только как гениальный дипломат, но и как великолепный знаток стратегии и тактики военного искусства, лично руководя многими военными операциями, которые вошли в аналоги мировой военной истории. Все эти 44 дня Президенту Ильхаму Алиеву удалось во время многочисленных встреч и интервью ведущим зарубежным средствам массовой информации довести до мирового сообщества правду о справедливой борьбе азербайджанского народа за освобождение оккупированных территорий. Параллельно успешно велась борьба с влиятельной зарубежной армянской диаспорой и их агентурой, которые развернули широкую пропагандистскую компанию против Азербайджана.

Именно гениальностью Президента Ильхама Алиева, отвагой и ценой крови солдат и офицеров, отдавших жизнь за Родину, азербайджанский народ достиг Победы. Освобождение всех оккупированных территорий, в том числе жемчужины Азербайджана, культурной столицы, города Шуша венчают достигнутую Победу, которая стала славной страницей вековой истории страны.

Президенту Ильхаму Алиеву удалось во имя Победы достичь главного - объединить весь азербайджанский народ, который как один встал на защиту Азербайджана. Единение азербайджанского народа и массовый героизм военнослужащих, воодушевлённых мудрым руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, стали одним из источников достигнутой Победы. Ведь на протяжении своего руководства страной глава государства делал все возможное по укреплению обороноспособности страны, модернизации современной азербайджанской армии, отвечающий требованиям 21 века, воспитанию патриотического духа азербайджанской молодежи.

Выполнив данное им главное предвыборное обещание-восстановить территориальную целостность Азербайджанской Республики, Президент Ильхам Алиев снискал непререкаемый авторитет у азербайджанцев всего мира.

Неоценима роль Президента Ильхама Алиева и в деле единения тюркских государств. Именно под его руководством в качестве Председательствующего в Тюркском Совете, в 2021 году удалось впервые добиться объедения всех независимых государств с тюркоязычным населением в новую организацию - Организацию Тюркских государств, которая стала новым важным межгосударственным объединением на пространстве Евразии.

Не даром эти заслуги Президента Ильхама Алиева были отмечены Высшим Орденом Тюркского мира, который ему вручил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Союзнические отношения с Турцией являются краеугольным камнем внешней политики Ильхама Алиева. Подписанная между Президентами Азербайджаном и Турцией историческая Шушинская Декларация является основой для дальнейшего укрепления и развития этого нерушимого братства.

Мастер дипломатии, которому в это непростое время приходится вести корабль государства в бурном океане войн и конфликтов, Президент Ильхам Алиев, став одним из лидеров влиятельного мирового объединения - Движения Неприсоединения, возглавив это Движение в 2019 году, восстановил его влияние и явился автором ряда инициатив на международной арене, которое активно продвигает Движение Неприсоединения.

По инициативе Президента Ильхама Алиева была проведена специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённая борьбе с пандемией коронавируса и оказанию помощи бедным и развивающимся странам, в том числе справедливым распределением вакцин и средств гигиены. Эта сессия явилась ярким доказательством мастерства дипломатии Ильхама Алиева мирового уровня, вставшему на защиту бедных стран третьего мира.

Президент Ильхам Алиев всегда отличается простотой в общении, тонким юмором, умением расположить к себе собеседника и держать данное им слово. Все эти личные качества главы азербайджанского государства приятно отличают его от многих мировых политиков и вызывают симпатию и уважение у зарубежных партнеров.

Прекрасное знание иностранных языков, мировой политической и экономической конъюнктуры, а также умение всегда защищать национальные интересы Азербайджана, вывели Президента Ильхама Алиева в ряды ведущих мировых политиков.

Таким образом, время показало насколько был правильный выбор азербайджанского народа, который избрав Президентом Ильхама Алиева сделал свой выбор в пользу будущего поступательного развития страны, направленного на создание современного сильного Азербайджана, который может быть примером для других стран как образец светского демократического государства, где мирно проживают люди различных национальностей и конфессий, обеспеченные всеми правами и свободами.

Честность и открытость Президента Ильхама Алиева, способность в нужный момент обратиться к народу за поддержкой, позволяют ему в полной мере осуществлять необходимые меры, направленные на укрепление азербайджанской государственности. Вот почему Азербайджану, в отличии от ряда других стран, удалось избежать внутренних конфликтов и катаклизмов, которые потрясли устои этих государств, привели к гражданским войнам и потрясениям.

Убедительная и безоговорочная победа Президента Ильхама Алиева на президентских выборах 2018 года, прошедших в обстановке прозрачности и открытости подтвердила, что он обладает полным кредитом доверия Азербайджанского народа.

Та убежденность и вера народа, которыми пользуется Президент Ильхам Алиев ещё раз доказывают, что он - человек сделавший главной целью своей жизни служение интересам азербайджанского народа!