МИД Азербайджана выразил соболезнования Афганистану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Афганистану в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения в этой стране.

Как передает Day.Az, говорится в публикации МИД в Twitter.

"Глубоко опечалены трагической гибелью людей и разрушениями, вызванными землетрясением в Афганистане. Выражаем наши глубокие соболезнования семьям погибших в этой катастрофе, желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - отмечается в публикации.