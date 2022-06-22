https://news.day.az/politics/1473072.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Афганистану
МИД Азербайджана выразил соболезнования Афганистану
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Афганистану в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясения в этой стране.
Как передает Day.Az, говорится в публикации МИД в Twitter.
"Глубоко опечалены трагической гибелью людей и разрушениями, вызванными землетрясением в Афганистане. Выражаем наши глубокие соболезнования семьям погибших в этой катастрофе, желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - отмечается в публикации.
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