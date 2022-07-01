https://news.day.az/politics/1475350.html Азербайджанские коммандос отрабатывают боевые навыки - ВИДЕО с тренировки
Азербайджанские коммандос отрабатывают боевые навыки - ВИДЕО с тренировки
В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в подразделениях коммандос Сухопутных войск проводятся учебные тренировки.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
В ходе практических занятий коммандос с высоким профессионализмом выполняют задачи по проделыванию проходов через полосу препятствий и уничтожению условного противника.
Задачи, поставленные на учениях, проводимых с целью повышения индивидуальных навыков коммандос, а также их огневой и тактической подготовки, успешно выполняются.
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