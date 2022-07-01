Азербайджанские коммандос отрабатывают боевые навыки

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в подразделениях коммандос Сухопутных войск проводятся учебные тренировки.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В ходе практических занятий коммандос с высоким профессионализмом выполняют задачи по проделыванию проходов через полосу препятствий и уничтожению условного противника.

Задачи, поставленные на учениях, проводимых с целью повышения индивидуальных навыков коммандос, а также их огневой и тактической подготовки, успешно выполняются.