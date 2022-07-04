Зангезурский коридор неизбежен, и Армении стоит поторопиться

Зангезурский коридор неизбежен. С экономической точки зрения он не так уж и нужен Азербайджану, зато он жизненно важен для Армении.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

В последние дни произошло несколько важных событий. Баку посетил глава МИД России Сергей Лавров, и визит дал достаточно позитивные результаты. Наш собеседник посоветовал обратить внимание на риторику российского министра и его заявления касательно развития ситуации вокруг отношений между Азербайджаном и Арменией, в частности о наличии договоренности по железной дороге через Зангезур. Завершены переговоры по развитию магистральной инфраструктуры, не обговорены лишь 6 километров горной дороги. Это показывает, что Россия заинтересована в позитивных развитиях в регионе, считает политолог.

"Выступая на Каспийском саммите, Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Зангезурский коридор уже становится реальностью. Я бы добавил к этому, что Зангезурский коридор становится неизбежностью. Объясню почему. Совсем недавно прошла информация о том, что между Россией и Арменией достигнута договоренность о начале строительства нового энергоблока Мецаморской АЭС. А это значит, что без создания железнодорожной инфраструктуры возить оборудование и материалы в Армению будет просто нереально. А так как железнодорожного сообщения между РФ и Арменией не существует, реализация проекта находится под вопросом. Единственный путь для связи Армении и России - это автомобильный пограничный переезд в грузинском Верхнем Ларсе. Наверное, все видели в интернете кадры недавнего селя и камнепада, разрушившего часть дороги. И такое происходит не в первый раз. Эта дорога практически непроходима в зимнее время, практически постоянно она находится под угрозой селей, камнепадов и лавин. В этом смысле дорога недействительна и летом. Понятно, что у Грузии нет финансовых возможностей для коренной модернизации дорожной инфраструктуры на границе. Весьма сомнительна также перспектива, что для сообщения Армении и России будет открыта железная дорога через сепаратистскую Абхазию. Так что Зангезурский коридор, повторю, это неизбежность", - сказал Ровшан Ибрагимов.

Политолог также напомнил об альтернативных коммуникациях через Иран, которые тоже должны подстегнуть армянскую сторону. Иранская сторона уже заявила, что проектная составляющая альтернативного Зангезурского коридора уже завершена и скоро начнутся строительные работы. А это - прямой конкурент армянской инфраструктуре, так что ей стоит поторопиться.

"В принципе, чисто экономически Зангезурский коридор Азербайджану не нужен. Для нас он играет геополитическую роль. А вот Армении он жизненно необходим", - заключил азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева