США должны понимать, что Азербайджан не будет бесконечно ожидать изменения позиции Армении

Автор: Тофик Аббасов,

политический аналитик

Азербайджан в отличие от Армении проводит внятную ясную политику и показывает свой решительный, деловой настрой, который так или иначе направлен на установление прочного, стабильного мира в нашем регионе. По действиям армянской стороны мы этого сказать не можем. Армения движется вспять, внутри нее полный беспорядок, растущий хаос и экономический спад. Эта страна пока что ни в одной ипостаси не проявляет признаков адекватности и здравомыслия. Наоборот, ее действия все время утяжеляют обстановку и создают новые проблемы.

Были большие ожидания, что Армения сразу после окончания военной кампании 2020 года перестроится на мирные рельсы, потому что ей это нужно гораздо больше, чем нам. Однако мы видим обратное. И власти, и политический кластер, и оппозиция - все играют в пользу деструктивизма, не проявляя никаких признаков миролюбия, добрососедства, намерения отказаться от политики перманентной эскалации. Конечно же, мировые державы, государства, готовые оказать посредническое содействие установлению прочного мира, подписанию мирного договора между двумя странами, все это прекрасно видят и знают. Говорить о том, что у них недостаточно информации, смешно и неправдоподобно.

Звонок Госсекретаря США Энтони Блинкена еще раз показывает, что американцы держат вопрос в поле зрения, желают оздоровления общей атмосферы в нашем регионе. Но им для того, чтобы оправдались их ожидания, нужно больше работать с Ереваном. Потому что Ереван как был возмутителем спокойствия, так им и продолжает оставаться.

Как долго это будет продолжаться? Будет ли к осени дан ясный ответ на поставленные вопросы? Будет ли просветление у армянской стороны? Удастся ли сторонам действительно пожать друг другу руки и осознать, что оставшиеся позади военные кампании, жесткие обмены ударами, катаклизмы, которые имели место по вине армянской стороны, - все это с точки зрения истории уже списанный материал?

На эти вопросы ответов нет. Но ясно одно - Азербайджан не будет бесконечно ожидать изменения позиции Армении. У нас есть свои национальные приоритеты, прекрасные отношения со всеми нашими соседями, задачи, связанные с евроинтеграцией, с глобальной интеграцией. Мы не можем постоянно находиться на паузе и дожидаться, когда армянская сторона соизволит сказать ясное "да" или "нет" по тому или иному вопросу. На очень опасный для нее режим паузы по вине своих властей поставлена сама Армения.

Мы не можем себе позволить расслабиться или делать большие перерывы. Наоборот, мы должны продолжать занимать наступательную позицию, наращивать дипломатические, политические, экономические, гуманитарные, цивилизационные усилия, чтобы продвигать собственные национальные приоритеты, добиваться реализации своих интересов. Это наше право, наши планы и наши возможности. Мы никогда в жизни не поступимся этими планами в угоду мольбам каких-то сторон, которые будут просить за Армению.

Если мы обратим внимание на контент телефонного разговора между Президентом Ильхамом Алиевым и Госсекретарем США Энтони Блинкеном, то увидим, что все основные темы были затронуты. Это - достижение мира, продвижение диалога между Баку и Ереваном, посредничество Евросоюза. По всем этим пунктам Президент Азербайджана дал понять: с нами проблем нет и не будет. Мы создали комиссию по подготовке мирного договора, комиссию по решению вопросов делимитации и демаркации, мы работаем в плане возрождения и задействования коммуникаций, стараемся прояснить судьбу около 4 тысяч азербайджанских граждан, числящихся пропавшими без вести в период первой карабахской войны. Мы ждем ответа от всего мира и от Армении, в частности, относительно разминирования огромных территорий, которые по причине минной угрозы остаются недоступными для наших граждан, для компаний, желающих работать на этих землях.

У нас нет никаких иллюзий и заблуждений. Иллюзии есть у американцев, принимающих за чистую монету слова Еревана о готовности подписать мирное соглашение. Нет никакой готовности у армянской стороны. Есть разговоры, есть обещания, но нет никаких конкретных действий.

Американцы должны больше уделять внимания поведению Армении. У Штатов имеются рычаги воздействия на армянскую диаспору США, на такую одиозную структуру, как Армянский национальный комитет Америки (АНКА). Лоббистам "армянского вопроса" лучше подумать о судьбе армянского народа, а не о капризах и шалостях представителей армянских диаспоральных структур. Имея массу рычагов и инструментов давления, американцы должны заниматься именно этим, чтобы заставить диаспору не вмешиваться в дела Армении. Диаспора грезит какими-то безумными фантазиями о том, что Армения, мол, когда-нибудь встанет на ноги, и Турция и Азербайджан, как говорят армяне, будут, дескать, просить у них прощения. Не будет этого. Никогда не было и не будет. Армения всегда выступала провокативно, как поджигатель, совершала противоправные акты против азербайджанского и турецкого народов, всегда провоцировала обстановку, чтобы другие страны видели в лице наших стран "исчадия ада и носителей зла". Хотя носителями зла всегда были сами радикальные группы и политические партии армян. Армяне всегда занимали предательскую позицию в отношении Османской империи, Турецкой Республики, Азербайджана.

Сегодня необходимо предпринимать действия, чтобы успокоить тех, кто добровольно отчисляют финансовые и прочие ресурсы для того, чтобы Армения продолжала будоражить ситуацию на Кавказе, находясь при этом на коленях. Если дело дойдет до принуждения к миру Республики Армения, Азербайджан будет в состоянии это сделать, в чем никто не должен сомневаться. Я не исключаю такого развития ситуации. Два столетия армянство в нашем регионе отравляет атмосферу, занимает чужие позиции, присваивает чужое добро, чужое наследие, пытается переписывать историю. Это не может длиться вечно. Хватит уже.

Американские политики высокого уровня должны понимать, что Азербайджан до сих пор никогда не создавал проблем для мирового сообщества, всегда подставлял плечо. Вспомним, когда мир переживал критическую ситуацию в связи с пандемией, Президент Ильхам Алиев предпринял ряд важнейших шагов с тем, чтобы облегчить участь стран, не способных самостоятельно справиться с проблемой. Не будем забывать, что когда встал вопрос о необходимости созыва внеочередной сессии Генассамблеи ООН и провести детальные обсуждения этого вопроса, единственной, кто выступил против инициативы Баку, была Армения. Это страна с больным сознанием. Я не хочу оскорблять армянский народ, но его лидеры, политическая элита, власти всегда занимали деструктивную позицию. Армяне сами столкнулись с тяжелой проблемой, когда на них навалилась пандемия, но вместо того, чтобы поддержать Баку хотя бы в одном, столь важном вопросе, они пошли наперекор течению.

Великим державам необходимо иметь в виду этот мотив, свидетельствующий о том, что решения в Армении, даже по самым важным вопросам, всегда принимают люди с больным сознанием и больным воображением, люди, одержимые реваншизмом. Если Ереван будет продолжать в том же духе, Азербайджан примет необходимые меры.

Американцы должны принять во внимание детали проблемы, выработать для себя хотя бы примерную программу действий, чтобы работать и с Республикой Армения, и с ее диаспорой, и с европейскими диаспоральными структурами, с тем, чтобы они прекратили, наконец, финансировать террор, мракобесие, поддерживать негативные тенденции, которые создают между странами и людьми стены отчуждения.