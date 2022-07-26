Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

25 июля Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Отметив, что США поддерживают нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что позитивно оценивает встречу и прямой диалог министров иностранных дел двух стран в Тбилиси.

Президент Ильхам Алиев расценил проведение в Тбилиси встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении как первый шаг в направлении начала переговоров по мирному договору между двумя странами. Глава государства сообщил, что Азербайджан уже сформировал состав своей комиссии по подготовке мирного договора и ждет от Армении аналогичного шага.

Энтони Блинкен также выразил готовность США к открытию транспортного сообщения и коммуникаций между Арменией и Азербайджаном и оказанию технической поддержки в этой области.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено значение меморандума о взаимопонимании в энергетической сфере, подписанного недавно между Азербайджаном и Комиссией Европейского Союза.

Коснувшись затем гуманитарных вопросов, глава государства подчеркнул, что после первой армяно-азербайджанской войны более 3890 азербайджанцев считаются пропавшими без вести, и привлёк внимание к тому, что, несмотря на неоднократные обращения к армянской стороне, данные о местах массового захоронения не предоставлены.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Армения осуществила массовое минирование освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, и после окончания войны более 240 наших граждан погибли либо лишились здоровья в результате разрыва мин.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.