https://news.day.az/politics/1488759.html "Шуша, 30 лет спустя" - статья в Lagazetteaz.fr - ФОТО - ВИДЕО
"Шуша, 30 лет спустя" - статья в Lagazetteaz.fr - ФОТО - ВИДЕО
Французская онлайн-газета Lagazetteaz.fr опубликовала статью под названием "Шуша, 30 лет спустя".
Как передает Day.Az, в статье, где также упоминается дворец дочери хана Хуршидбану Натаван, расположенный в Шуше, отмечается, что во время 30-летней оккупации Шушу- жемчужину азербайджанской культуры - разграбили словно чтобы стереть из памяти.
"Профессор Эльчин Ахмедов, родившийся в Шуше, спустя 30 лет возвращается в родной город и вспоминает прошлое", - говорится в статье.
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