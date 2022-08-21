Французская онлайн-газета Lagazetteaz.fr опубликовала статью под названием "Шуша, 30 лет спустя".

Как передает Day.Az, в статье, где также упоминается дворец дочери хана Хуршидбану Натаван, расположенный в Шуше, отмечается, что во время 30-летней оккупации Шушу- жемчужину азербайджанской культуры - разграбили словно чтобы стереть из памяти.

"Профессор Эльчин Ахмедов, родившийся в Шуше, спустя 30 лет возвращается в родной город и вспоминает прошлое", - говорится в статье.