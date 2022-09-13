Минобороны Азербайджана провело брифинг для иностранных военных атташе

13 сентября начальник Управления международного военного сотрудничества министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов провел брифинг для военных атташе зарубежных стран, аккредитованных в Азербайджане.

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