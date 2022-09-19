"Любовь" за деньги - это не демократия: итоги вояжа в Ереван Нэнси Пелоси

Автор: Акпер Гасанов

Куда уехал цирк, он был еще вчера. В общем, ранним утром в понедельник председатель НС Ален Симонян проводил спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Напомню, что Пелоси прибыла в Армению 17 сентября, она встретилась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном, министром обороны Суреном Папикяном и другими высокопоставленными должностными лицами, представителями гражданского общества.

Пелоси посетила мемориал жертвам "геноцида армян", пустила там слезу, после чего выступила в "Центре искусств Гафесчян". А еще она выступила с Аленом Симоняном на пресс-конференции. Также было забавно наблюдать за этой трагикомической сценой. Потому, что даже армянский Телеграм-канал "Ереван Тудей" написал, что руководитель аппарата Нацсобрания РА Ваган Нарибеккян настолько хотел, чтобы все ознакомились с его квадратной физиономией, что встал спереди посла США в РА Линн Трейси, полностью нарушив протокол.

В итоге американскому послу все же пришлось потеснить самовлюбленного нарцисса, недоуменно вращающего глазами во время речей ораторов. "А Нарибекяну мы бы посоветовали заняться своими прямыми обязанностями, например, обеспечением должного уровня переводов", - иронично замечают в "Ереван Тудей". Ирония эта связана с тем, что в момент выступления Нэнси Пелоси долго пришлось искать переводчика.

Его искали чуть ли не в зале, среди журналистов и иных собравшихся. Армянская журналистка задала Пелоси вопрос на армянском языке и ждала, когда кто-нибудь поведает спикеру Палаты представителей Конгресса США смысл вопроса. "Бабушка американской демократии" в ожидании решения вопроса выдала фразу про "какой красивый армянский язык".

В итоге все же нашли даму, которая решила попробовать себя в роли переводчика. Но и тут не обошлось без курьеза. Мало того, что качество перевода оставляло желать лучшего, так еще и сама дама, взвалившая на себя этот труд, запомнилась всем надолго. Чисто внешне она представляла собой типичную советскую профсоюзную активистку. Вроде Шурочки из "Служебного романа", которая собирала со всех деньги на похороны Бубликова.

В общем, такой вечно суетящийся, вечно взволнованный и придающий своим обычным действиям оттенок чего-то едва ли не исторического и магического. Она сама, наверное, ошалела от возможности постоять рядом с Пелоси. Ошалела настолько, что в какой-то момент перебила американскую гостью и отодвинула ее от микрофона, гордо, поправив очки, встала у него. Такое вот было "армянское кино" с участием приглашенной американской "звезды".

И в этой связи уместно добавить, что депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил, что визит Нэнси Пелоси в Ереван обойдётся армянским налогоплательщикам в $120 млн. По его словам, армянские лоббисты в Вашингтоне получили через банк Рубена Варданяна $75 млн из госказны Армении, $50 млн из которых это разовый взнос в Демократическую партию, а остаток в $25 млн - стоимость самого визита с перелетом и режимом безопасности на 72 часа.

Ещё $15 млн получит по итогам визита непубличная армянская компания за организацию визита Пелоси в защиту Никола Пашиняна. $30 млн из госказны Армении получит сам Рубен Варданян. Ничего личного, только бизнес. Такой вот простой, но прибыльный. Для Нэнси Пелоси, как минимум, и для иных армянских лоббистов в США. "Любовь" за деньги, правда, насколько я помню, иначе называлась, а вовсе не демократией.

В любом случае, вся эта история была затеяна премьер-министром РА Николом Пашиняном, который пытается отказаться от выполнения взятых на себя обязательств любыми способами. Начиная от военной провокации на армяно-азербайджанской границе и заканчивая приглашением "к столу" в Ереван лидера карабахских сепаратистов Араика Арутюняна. Ясное дело, что важно было придать этому процессу хоть какую-то весомость. Для этого и пригласили в Ереван Нэнси Пелоси.

Весь этот спектакль оплачивают рядовые армяне. Практического результата от него нет и быть не может. Потому, что Армения является страной, ну совсем не интересной для США и кого бы то ни было. Это государство-лузер Южного Кавказа. Все выкрутасы руководства которого напоминают хорошо известные жителям Баку старшего поколения действия армян. Я и сам прекрасно помню, что как только ты отвешивал подзатыльников и затрещин условному Самвелу, который вынуждал тебя действовать, сначала задираясь, а потом убегая на безопасное расстояние, как он причитал: "Отпусти, ара, я сейчас старшего брата позову!".

В итоге, приходил и старший брат, который также подвергался экзекуции, после чего уже от них двоих следовали угрозы позвать еще кого-то. Так и в большой политике. Армения, проиграв 44-дневную войну и получив ряд увесистых поражений в течение этих двух лет, постоянно провоцирует Азербайджан, отказывается осуществлять шаги к миру. А потом зовет "старшего брата", который может меняться, в зависимости от ситуации. Что, впрочем, никак не сказывается на сложившейся процедуре. Азербайджан отвешивал, отвешивает и будет отвешивать подзатыльников Армении, вне зависимости от количества ее "старших братьев" и громкости крика, издаваемого официальным Ереваном в процесс экзекуции.