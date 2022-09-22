Джейхун Байрамов о деталях встречи с главой МИД Армении с участием госсекретаря США

В ходе трехсторонней встречи госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что даже на фоне недавней напряженности необходимо продвигать мирную повестку.

Как передает Day.Az, об этом сказал AzTV министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, говоря о трехсторонней встрече с участием главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Министр отметил, что США хотят внести вклад в достижение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

"В последнее время как госсекретарь США, так и люди из его команды значительно активизировались. Они хотят внести вклад в нормализацию армяно-азербайджанских отношений и предпринимают серьезные шаги. Я считаю трехстороннюю встречу полезной в этом отношении. Госсекретарь на встрече подчеркнул, что, несмотря на все трудности, разногласия, и даже на фоне недавней напряженности, обязательно следует продвигать мирную повестку. В распространенном Госдепом заявлении по итогам встречи США так же призвали стороны провести до конца сентября встречу по мирному соглашению", - сказал Байрамов.

Глава МИД также коснулся того, о чем говорилось на трехсторонней встрече. Он отметил, что в первую очередь была четко обозначена позиция азербайджанской стороны по поводу военного противостояния 12-14 сентября на неделимитированной государственной границе между двумя государствами. В частности, была доведена до внимания позиция относительно недопустимости совершения армянской стороной провокаций, нарушениях ею затем достигнутого прекращения огня.

"Нами было привлечено внимание к нарушению Арменией многочисленных достигнутых ранее договоренностей. В том числе это затягивание и создание искусственных проблем относительно реализации договоренностей, достигнутых в рамках Брюссельской мирной повестки", - сказал Джейхун Байрамов.