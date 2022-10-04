https://news.day.az/politics/1500531.html В Ходжавенде обнаружено еще одно массовое захоронение - ФОТО
В Ходжавенде обнаружено еще одно массовое захоронение - ФОТО
В селе Эдилли Ходжавендского района обнаружено еще одно массовое захоронение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, обнаружено захоронение с останками 12 человек. Судя по предметам, найденным рядом с останками, предполагается, что они были военными.
Кроме того, было выявлено, что перед смертью у них были связаны руки и ноги.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре