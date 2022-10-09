Азербайджан укрепляет роль связующего моста между Востоком и Западом

Автор: Мехти Ахмедзаде

Проведенные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым встречи и переговоры стали нлавным событием этой недели для нашей страны. Глава государства посетил с официальным визитом Прагу и, по приглашению Президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля, принял участие на саммите "Европейское политическое сообщество", где обсуждались важнейшие геополитические вопросы и энергетическая безопасность. Далеко не секрет, что последние события в мире полностью разрушили прежние логические пути и системы. Впереди зима, Европе не хватает энергоресурсов, в связи с чем значение нашей страны, как делового, надежного партнера вновь обретают новый оттенок.

Азербайджан - страна, имеющая тесные и дружественные отношения со многими странами в мире. Одним из основных принципов в этом деле является приверженность Баку политике "дружба не во вред третьей стороне", которую успешно проводит Президент Ильхам Алиев наряду с другими, немало важными и дальновидными шагами для процветающего будущего нашей страны. Как результат, сегодня Азербайджан укрепил и продолжает укреплять за собой статус моста между Западом и Востоком, особенно в реалиях современной эпохи. Это выражается не только в экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической сфере, но и во всех сферах, включая безопасность, в развитии политического диалога.

Сегодня в Европе наблюдается еще больший спрос на энергетические ресурсы Азербайджана, и значение реализованных Баку проектов проявляется сегодня еще более отчетливо. Созданы новые возможности для сотрудничества в транспортном секторе, так как географическое положение и современная транспортная инфраструктура Азербайджана очень важны и для Европы. Страны Европейского Союза являются для Азербайджана основными торговыми партнерами, и растущая роль нашей страны на геополитическом пространстве проявляется также в области инвестирования. Кроме того, в последние месяцы резко возросла частота контактов между Европейским Союзом и Азербайджаном, кроме того, их сущность перешла в новую плоскость и укрепилось взаимное доверие.

Как отметил Президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским СМИ в Праге, приглашение Азербайджана в эту европейскую семью как со стороны Европейского Союза, так и Чехии, организатора мероприятия, хозяина дома, позволяет говорить о том, что у наших связей прекрасные перспективы.

Тут стоит подчеркнуть, что у Азербайджана тесные отношения и контакты не только с Европой, но и Азией. За последние недели мы наблюдаем, что между Азербайджаном и родственными ему странами по ту сторону Каспия идет сближение, и это не может не радовать. Насыщенный график Президента Ильхама Алиева, проведенные им встречи на Западе и Востоке говорят о том, что строится более тесное сотрудничество по всем направлениям и Азербайджан является главным связывающим звеном, особенно в нефтегазовой сфере

Очень примечателен визит азербайджанской делегации во главе с Президентом Ильхамом Алиевым в Узбекистан. Напомним, что 16 сентября в Самарканде прошел Саммит стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Наша страна не является членом организации, уже шесть лет находясь на позиции партнера по диалогу. Тем не менее, участие в саммите Президента Ильхама Алиева, проведенные им встречи и направленные оттуда известным адресатам месседжи были очень важны. В ШОС входят Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, а странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

В своем выступлении на саммите в Самарканде Президент Ильхам Алиев в сжатой форме представил преимущества и возможности Азербайджана, которые в сегодняшних геополитических условиях приобретают особое значение. Транзитные возможности страны и ее способность обеспечить качественный транзит это то, что сейчас необходимо евразийскому формату осевому государству организации - Китаю, чьи торгово-экономические отношения с Европой оказались под угрозой из-за санкций Запада против России. Не случайно на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым Председатель КНР Си Цзиньпин назвал Азербайджан стратегическим партнером Китая.

Как видим, сегодня, когда Евразия потеряла традиционные маршруты логистики, Азербайджан стал вообще незаменим. Глава нашего государства подробно рассказал об успехах АР в этом направлении: "Азербайджан вносит весомый вклад в запуск региональных коммуникационных проектов, таких как коридоры Восток-Запад и Север-Юг. В настоящее время Бакинский международный морской торговый порт имеет грузопропускную способность 15 миллионов тонн в год, которая может быть увеличена до 25 миллионов тонн. За первые 7 месяцев этого года транзит через территорию Азербайджана увеличился почти на 50 процентов. Азербайджан обладает крупнейшим гражданским грузовым флотом в Каспийском бассейне, насчитывающим 52 судна. Бакинский судостроительный завод может производить все типы судов. За последние 20 лет в Азербайджане построены или капитально отремонтированы автомобильные дороги протяженностью 19 тысяч километров, железные дороги длиной 1400 километров. Сегодня Азербайджан после Победы во Второй Карабахской войне в 2020 году строит тысячи километров автомобильных и сотни километров железных дорог на освобожденных от оккупации территориях. Азербайджан имеет один из крупнейших в нашем регионе гражданских воздушных грузовых флотов, насчитывающий 18 самолетов. Количество международных аэропортов к концу 2024 года увеличится с сегодняшних 7 до 9".

Важно подметить, что именно регулирование карабахского конфликта создало новые возможности для развития транспортно-коммуникационных проектов в нашем регионе. Международные организации, в том числе Минская группа ОБСЕ десятки лет бездействовали, пытаясь затянуть конфликт на веки и оставить тогдашний непреемлемый статус-кво. Азербайджану пришлось решить эту проблему силой и, как видим по готовящимся международным соглашениям и проектам, мир от этого только в выигрыше.

Радует то, что в новом политико-экономическом глобальном раскладе эти страны все больше направляют взоры на Азербайджан, интересуются расширением возможностей использовать его инфраструктуру - нефтяную, газовую, железнодорожную. Все это говорит о том, что Азербайджан, как объединяющее звено, приобрел особую роль и вышел на новый уровень сотрудничества с независимыми государствами. Причем не только на Западе, но и по ту сторону Каспийского моря.