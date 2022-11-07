Генсек Организации тюркских государств поздравил азербайджанский народ с Днем Победы

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Багдад Амреев поздравил азербайджанский народ с 8 ноября - Днем Победы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении генсека, размещенном в понедельник на сайте ОТГ.

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