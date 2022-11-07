https://news.day.az/politics/1509691.html Генсек Организации тюркских государств поздравил азербайджанский народ с Днем Победы
Генсек Организации тюркских государств поздравил азербайджанский народ с Днем Победы
Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Багдад Амреев поздравил азербайджанский народ с 8 ноября - Днем Победы.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении генсека, размещенном в понедельник на сайте ОТГ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре