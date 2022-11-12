Армения- бревно, которое подвинут: политико-дипломатический успех Азербайджана на IX Саммите ОТГ

Автор: Акпер Гасанов

Череда блестящих политико-дипломатических побед Азербайджана продолжается. Очередная из них имела место на IX Саммите Организации тюркских государств, который завершился в Узбекистане. По итогам Саммита была подписана Самаркандская декларация. И в этом документе, подписанном руководителями братских, тюркских государств было немало моментов, имеющих для нашей страны крайне важное значение.

В частности, в Декларации главы государств и правительств, участвовавшие в саммите, еще раз заявили о своей решимости к дальнейшему углублению и расширению сотрудничества в многосторонних рамках Организации тюркских государств на основе общности истории, языка, культуры, традиций и ценностей тюркских народов, подтвердили свою готовность внести вклад в усилия Азербайджана в постконфликтное восстановление, реконструкцию и реинтеграцию.

Напомню, что это ровно то, о чем говорил в своем выступлении на IX Саммите ОТГ Президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Тюркский мир - это большая семья. Учитывая национальные интересы друг друга, мы должны и впредь оказывать взаимную поддержку и проявлять солидарность", заявил глава нашего государства. И вот, мы увидели, что в Самаркандской декларации четко написано о важности расширения и углубления связей между странами тюркского мира.

Также важно, что все страны-члены ОТГ подтвердили свою готовность внести вклад в восстановление освобожденного Карабаха. Да, у нашей страны есть все возможности для обустройства Карабаха собственными силами. Но тут ведь дело состоит в проявлении уважения к Победе Азербайджана в 44-дневной войне, к памяти тех, кто отдал свою жизнь во имя ее достижения. В целом, именно готовность подставить плечо и отличает прагматичный характер отношений от теплых и братских.

Но был еще один пункт Самаркандской декларации. Он очень важен. В нем говорится о том, что главы государств и правительств ОТГ поддержали усилия государств-членов по строительству железнодорожных линий "Узбекистан-Кыргызстан-Китай" и "Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар", которые внесут свой вклад в скорейшее открытие Зангезурского коридора, увеличению пропускной способности железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, расширение более качественных транспортных сообщений между Европой и Азией, а также в диверсификацию транспортных связей.

И тут имеет смысл кое о чем напомнить. Реализация проекта Баку-Тбилиси-Карс является личным и большим достижением Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Именно он добился претворения в жизнь данного проекта, который способствовал восстановлению части исторического Шелкового пути. Этой дорогой уже пользуются Китай, Казахстан, Центральная Азия, Азербайджан, Грузия, Турция и страны Европы. Благодаря ей, транспортный коридор Север - Юг объединил Индию, Пакистан, Иран, Азербайджан, Россию и страны Старого Света.

Посредством его реализации была усугублена самоизоляция Армении, которая добровольно и по собственной глупости отказалась видеть очевидные перспективы для себя, предпочитая продолжать тогда политику оккупации азербайджанских земель, что делало невозможным ее участие в глобальных проектах не только регионального, но и мирового, как видим, масштаба.

А потом, как мы помним, Армения и мировое армянство пытались всеми силами воспрепятствовать реализации данного проекта. Дошло до того, что армянская диаспора оказала давление на США и эта страна отказалась финансировать столь важный проект. Но Азербайджан, несмотря на все это, реализовал его! И сегодня мы видим, сколь успешен, нужен, важен он оказался не только для нашей страны, но и целого ряда государств мира.

А сейчас, Азербайджан пробивает реализацию Зангезурского коридора. И снова- Армении было предложено не препятствовать его реализации. Тем более, что она взяла на себя соответствующие обязательства, согласно подписанному в ночь на 10 ноября 2020 года трехстороннему заявлению. Увидели мы, мягко говоря, неконструктивный подход официального Еревана.

В конце октября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Зангезурский коридор для связи Азербайджана с Нахчываном открываться не будет. Он отметил, что Ереван готов к строительству новых дорог и созданию коммуникаций, которые будут существовать только в соответствии с законами Армении. "Мы не дадим коридор кому бы то ни было. Мы готовы к строительству новых дорог, открытию существующих коммуникаций, которые должны действовать по законодательству Армении. Азербайджан говорит, что дороги должны контролировать Россия, но и мы, и Россия говорим, что этого не может быть. Поскольку в трехстороннем заявлении нет подобного положения, - сказал Пашинян.

Он, конечно же, соврал. Говоря конкретнее, Пашинян доказал нежелание выполнять пункт 9 трехстороннего заявления двухлетней давности, под которым стоит его собственная подпись. "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях", говорится в девятом пункте трехстороннего заявления.

В Азербайджане видят все эти примитивные виляния руководства РА "Зангезурский коридор - это обязательство Армении, она взяла на себя это обязательство. На протяжении двух лет мы не трогаем машины, которые ездят по Лачинской дороге из Армении в Карабах и обратном направлении. Мы взяли обязательство, выполняем его, свободное передвижение. Армения тоже взяла обязательство о том, чтобы между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой было транспортное сообщение. Два года прошло. Нет ни технико-экономического обоснования, никакого-либо движения, ни железной дороги, ни автомобильной дороги. До каких пор мы должны ждать?", задался вопросом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Шуше, в День Победы.

Вопрос резонный, злободневный. Наша страна всегда четко следовала всем взятым на себя обязательствам и требует от РА того же. В противном случае, Азербайджан вынужден будет искать способы реализации пункта 8 трехстороннего заявления, исходя из всех имеющихся у него возможностей. И Армению, в который раз пытающуюся бревном лежать на пути претворения в жизнь проектов даже не регионального, а мирового значения, просто отодвинут в сторону. А страны-члены ОТГ, как свидетельствует из Самаркандской декларации, одобрят решительные действия официального Баку.