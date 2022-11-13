Тюркские государства перешли к динамичному сближению

Тема саммита Организации тюркских государств, прошедшего в Самарканде, определила стратегические перспективы ОТГ. Суть взаимодействия стран-членов строится на основе цивилизационных факторов, и это станет важным условием выполнения поставленных целей и развития организации.

Об этом сказал в беседе с Day.Az узбекский эксперт, профессор Ташкентского Государственного университета Востоковедения Сайфиддин Жураев.

Немаловажным факторами в развитии ОТГ, отметил он, является новая международная ситуация, связанная с ростом недоверия между крупными акторами международных отношений. Второй фактор это усиление роли и значения голоса Азии, особенно государств тюркского мира в мировой политике и экономики. И исторически, и сейчас культурно-духовные факторы становится связующим звеном между тюркскими народами.

"ОТГ обеспечивает усиление взаимодействия тюркских государств, тесно связанных историческими братскими узами, общим языком, культурой и традициями, по различным направлениям и координирует вопросы развития сотрудничества между ними. В настоящее время продолжается активная работа по углублению связей, формируется новая интеграционная повестка. Все эта показывает, что начался этап динамичного развития тюркской цивилизации. Эта динамика станет фундаментом и гарантом дальнейшего развития многосторонних отношений. Не только возрождение, но и укрепление взаимоотношений тюркских народов создает новые условия развитие политических, экономических и социальных отношений между государствами Азии и Европы", - сказал Жураев.

По словам узбекского эксперта, трансформация Тюркского совета в полноценную региональную международную организацию является важным факторам сближение тюркских стран. Прежний Совет сотрудничества тюркоязычных государств не смог способствовать серьезному углублению экономических связей, внешней торговли, реализации крупных транспортно-коммуникационных проектов, формированию общего инвестиционного пространства. Теперь же многое изменилось, отметил Жураев. Так, на саммите в Самарканде было принято решение о создании Инвестиционного фонда, продолжаются обсуждения по созданию Банка развития ОТГ. Немаловажное значение имеет начало институциональных реформ в рамках организации, которые должны работать на усиление экономического, технологического, инвестиционного сотрудничества - это главный приоритет Организации тюркских государств.

Азербайджан и Узбекистан являются значимыми странами на пространстве тюркского мира, отметил наш собеседник, добавив, что по этой причине развитие сотрудничества между ними играет очень важную роль.

"Взаимоотношения между Узбекистаном и Азербайджаном характеризуются растущим сближением интересов по таким направлениям, как развитие торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей. В этом важные роль играют встречи на высшем уровне между президентами Узбекистана и Азербайджана. Состоявшийся в июне этого года государственный визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан придал новую динамику узбекско-азербайджанскому стратегическому партнерству и углублению многопланового сотрудничества.

Повышение уровеня взаимодействия можно видеть по экономическим показателям. За последние 5 лет товарооборот между Узбекистаном и Азербайджаном увеличился почти в 7 раз - с 17,1 миллиона долларов до 118,8 миллиона долларов. Если на начало 2022 года в Узбекистане было 178 компаний с участием Азербайджана, то сейчас их число достигло 238. Усиливается диалог по реализации транспортно-логистических проектов вопросов и межрегиональному сотрудничеству", - сказал Сайфиддин Жураев.

Лейла Таривердиева