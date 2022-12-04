Армяне обстреляли Кяльбаджар

4 декабря около 03:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении поселка Юхары Шорджа Басаркечарского района открыли огонь по позициям азербайджанской армии в направлении поселка Зейлик Кяльбаджарского района, сообщили Day.Az в пресс-службе миноброны.

Находящиеся на этом направлении подразделения азербайджанской армии предприняли адекватные ответные меры.