https://news.day.az/politics/1516580.html Армяне обстреляли Кяльбаджар
Армяне обстреляли Кяльбаджар
4 декабря около 03:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении поселка Юхары Шорджа Басаркечарского района открыли огонь по позициям азербайджанской армии в направлении поселка Зейлик Кяльбаджарского района, сообщили Day.Az в пресс-службе миноброны.
Находящиеся на этом направлении подразделения азербайджанской армии предприняли адекватные ответные меры.
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